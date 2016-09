Matka Natálie z Čistého dňa podáva trestné oznámenie na Erika Tomáša

Uvádza sa to v reakcii matky Natálie, ktorú poskytla Monika Kozelová zo spoločnosti Non-stop Production. Erik Tomáš matke údajne dal po spoločnom stretnutí podpísať zápisnicu s údajne pravdivými informáciami, v ktorej sú fakty, o ktorých sa bavili.

„Vzhľadom na to, že matka nemala pri sebe okuliare na čítanie, Erikovi Tomášovi dôverovala a správu podpísala. Až neskôr, keď si správu prečítala, skonštatovala, že Erik Tomáš jej dal podpísať správu, v ktorej zásadné údaje neboli pravdivé,“ uvádza sa vo vyhlásení. Tomáš po spoločnom stretnutí tvrdil, že matka na neho trestné oznámenie podať nechcela, podľa nej samotnej mu však povedala len to, že podanie oznámenia zváži. „Matka situáciu prehodnotila, zvážila a rozhodla sa, že trestné oznámenie na Erika Tomáša podá vo štvrtok ráno a to na generálnu prokuratúru,“ uvádza sa vo vyhlásení. Matka takisto tvrdí, že v rámci objasňovania si situácie, ktorá vznikla v resocializačnom zariadení Čistý deň, sa pýtala aj na súhlas dcéry Natálie so zverejnením listu, ktorý poslanec čítal pred médiami. Na to jej poslanec odpovedal, že ho dostal ústne sprostredkovane. Písomný dôkaz matke neukázal.

Poslanec NR SR a poradca premiéra Erik Tomáš dnes prijal matku Natálie z resocializačného centra Čistý deň na úrade vlády. Ako Tomáš napísal vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA sprostredkovala hovorkyňa strany Smer Ľubica Končalová, stretnutie sa konalo na jej žiadosť. Pred dvoma týždňami sa Tomáš stretol aj s predstaviteľmi resocializačného centra. „Keďže som verejne prisľúbil, že si ako člen parlamentného sociálneho výboru rád vypočujem všetky strany v prípade Čistý deň, prakticky okamžite som žiadosti vyhovel,“ napísal Tomáš s tým, že mu mama Natálie povedala, že nechce a ani nikdy nechcela podať na neho trestné oznámenie.

Erik Tomáš matke vysvetlil, že zverejnením listu Natálie na tlačovej besede len chcel dosiahnuť to, aby sa k verejnosti dostali pre objektivitu všetky dostupné informácie. „Potom mi už vyrozprávala celý svoj príbeh. Položil som veľa otázok, na ktoré som dostal odpovede. Aj toto stretnutie ma len utvrdilo v tom, že táto téma je veľmi zložitá a všetci aktéri by k nej mali pristupovať citlivo. Pevne verím, že príslušným orgánom sa podarí celú vec objektívne vyšetriť. Vymenili sme si telefónne čísla a zostávame naďalej v kontakte. Dokonca sme sa dohodli, že ak to bude možné, veľmi rád sa stretnem aj so samotnou Natáliou,“ napísal Tomáš.

O prípade údajného znásilnenia neplnoletého 14-ročného dievčaťa v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante informovala nedávno poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie strediska, ktoré vedie. Médiá neskôr priniesli informáciu, že vedenie zariadenia sa stretlo s poslancom a poradcom premiéra Erikom Tomášom, ktorý im radil, ako v prípade vystupovať. Matka Natálie neskôr oznámila, že na Tomáša podá trestné oznámenie za zverejnenie listu, ktorý Natália adresovala médiám. V ňom sa vyjadrila, že sa v zariadení cíti dobre. Podľa matky však ona na zverejnenie listu nedala povolenie, keďže je Natáliinou zákonnou zástupkyňou.