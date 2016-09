Erik Tomáš obviňuje z nátlaku na matku Natálie stranu SaS

„To, čo predvádzajú predstavitelia Sas je nepredstaviteľné a za hranicou štandardného politického súboja,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Smer) s tým, že v prípade kauzy Čistý deň ide o jednoznačný útok na vládu.

Zdôraznil, že matke Natálie nič nezazlieva, nehnevá sa na ňu a má u neho ako člena parlamentného sociálneho výboru dvere kedykoľvek otvorene. Drahomíra podala na Erika Tomáša trestné oznámenie.

Erik Tomáš sa stretol v stredu na Úrade vlády s matkou maloletej Natálie, ktorá o stretnutie požiadala. Na stretnutí mala podľa Tomáša povedať, že nikdy nechcela s ani nechce na neho podať trestné oznámenie. O prípade podrobne diskutovali asi hodinu a pol. Na záver ju informoval, že chce informáciu o stretnutí zverejniť vo forme statusu na sociálnej sieti. Ona mu ho podľa Erika Tomáša schválila a sama mala trvať na vete, že nikdy nechcela a ani nechce na neho podať žalobu. Vyhlásenie si vraj dvakrát vypočula aj prečítala a za prítomnosti dvoch svedkov tento status podpísala.

V stredu večer informovala aktivistka Monika Kozelová o tom, že poslanec Tomáš Drahomíru zavádzal. Upozornil tiež na to, že Kozelová je asistentkou poslankyne SaS Lucie Nicholsonovej. Podľa neho ide o dôkaz, že téma je spolitizovaná.

Tomáš ďalej uviedol, že matka Drahomíra mu následne prestala dvíhať telefón a neodpovedala na textovú správu. Údajne sa ozvala až o 21.00 s tým, že ju to mrzí, ale ľudia okolo nej ju nútia klamať o rozhovore s Tomášom a vyhrážajú sa, že ju v tom nechajú samu.

Matka Natálie podala trestné oznámenie na Erika Tomáša

Matka Natálie, ktorá bola klientkou resocializačného zariadenia Čistý deň, dnes podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na poslanca NR SR Erika Tomáša (Smer-SD). Podanie oznámenia potvrdila novinárom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. Matka ho podala osobne v podateľni generálnej prokuratúry v Bratislave. Má totiž dôvodné podozrenie, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a tiež neoprávnenému porušeniu tajomstva listiny alebo inej písomnosti.

Erik Tomáš totiž 23. septembra na tlačovej besede prečítal list, ktorý maloletá Natália zasielala šéfredaktorovi televízie JOJ. Tomáš uviedol, že list mu odovzdali zamestnanci resocializačného strediska, nie pracovníci televízie. Podľa matky je nutné položiť si otázku, ako je možné, že touto písomnosťou pracovníci strediska disponujú. Zároveň upozornila, že ani ona, ani žiadny zákonný zástupca nedal súhlas na zverejnenie listu.

Matka Natálie sa po podaní trestného oznámenia stretla s námestníkom generálneho prokurátora pre trestný úsek Petrom Šufliarskym. „Dôvodom prijatia bolo podozrenie zo závažnej trestnej činnosti, ktorej obeťou má byť maloletá,“ uviedla Predajňová s tým, že matka poskytla námestníkovi relevantné informácie, ktoré sa stanú podkladom pre pôsobenie prokurátora. Spolu s matkou navštívila Šufliarskeho aj občianska aktivistka Monika Kozelová. Tá novinárom povedala, že išlo o informatívne stretnutie, na ktorom poskytla matka svoj pohľad na celú kauzu. „Poradil jej, ako zaniesť Natáliine listy matke do spisu,“ povedala novinárom.

Tomáš prečítal z listu

Poslanec NR SR a poradca premiéra Erik Tomáš v stredu prijal matku Natálie na úrade vlády. Ako Tomáš napísal vo vyhlásení, stretnutie sa konalo na jej žiadosť. Pred dvoma týždňami sa Tomáš stretol aj s predstaviteľmi resocializačného centra. „Keďže som verejne prisľúbil, že si ako člen parlamentného sociálneho výboru rád vypočujem všetky strany v prípade Čistý deň, prakticky okamžite som žiadosti vyhovel,“ napísal Tomáš s tým, že mu mama Natálie povedala, že nechce a ani nikdy nechcela podať na neho trestné oznámenie.

Erik Tomáš matke vysvetlil, že zverejnením listu Natálie na tlačovej besede chcel dosiahnuť len to, aby sa k verejnosti dostali pre objektivitu všetky dostupné informácie. „Potom mi už vyrozprávala celý svoj príbeh. Položil som veľa otázok, na ktoré som dostal odpovede. Aj toto stretnutie ma len utvrdilo v tom, že táto téma je veľmi zložitá a všetci aktéri by k nej mali pristupovať citlivo. Pevne verím, že príslušným orgánom sa podarí celú vec objektívne vyšetriť. Vymenili sme si telefónne čísla a zostávame naďalej v kontakte. Dokonca sme sa dohodli, že ak to bude možné, veľmi rád sa stretnem aj so samotnou Natáliou,“ napísal Tomáš.

Kauza údajného zneužívania v resocializačnom centre

O prípade údajného znásilnenia 14-ročného dievčaťa v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante informovala nedávno poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu. Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie strediska, ktoré vedie.

Médiá neskôr priniesli informáciu, že vedenie zariadenia sa stretlo s poslancom a poradcom premiéra Erikom Tomášom, ktorý im radil, ako v prípade vystupovať. Matka Natálie neskôr oznámila, že na Tomáša podá trestné oznámenie za zverejnenie listu, ktorý Natália adresovala médiám. V ňom sa vyjadrila, že sa v zariadení cíti dobre. Podľa matky však ona na zverejnenie listu nedala povolenie, keďže je Natáliinou zákonnou zástupkyňou.