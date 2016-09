Otec Natálie z Čistého dňa požiadal o zverenie dcéry do výchovy

Ako povedal, návrh podal vo štvrtok na Okresný súd Bratislava II. Návrh priložil k spisu vedenému na tomto súde o výchovnom opatrení. Súd má v kauze rozhodovať na budúci týždeň. „Je to želanie Natálie,“ zdôvodnil. Podľa neho pri rozvode pred piatimi rokmi sa manželkou dohodli, že bude Natália zverená do výchovy matke a on s ňou bude mať neobmedzený styk.

Matka Natálie vo štvrtok podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie za zverejnenie listu, ktorý maloletá Natália zaslala šéfredaktorovi televízie JOJ. Otec Natálie na podanie trestného oznámenia nevidí dôvod a nemieni sa k nemu pripojiť. List zverejnil poslanec NR SR a poradca premiéra Erik Tomáš, podľa ktorého Natália súhlasila s jeho zverejnením. V liste, ktorý Natália adresovala médiám, sa vyjadrila, že sa v zariadení Čistý deň cíti dobre. Podľa matky však ona na zverejnenie listu nedala povolenie, keďže je Natáliinou zákonnou zástupkyňou.

O prípade údajného znásilnenia 14-ročného dievčaťa v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante informovala nedávno poslankyňa Natália Blahová. V tomto zariadení boli podľa poslankyne aj iné znásilnenia a útoky. Ministerstvo práce v reakcii na zverejnenie kauzy začalo v zariadení v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR kontrolu.

Polícia zriadila pre vyšetrovanie prípadu šesťčlenný vyšetrovací tím. Zariadenie nie je štátne, no má akreditáciu ministerstva. Riaditeľ resocializačného strediska Peter Tománek v súvislosti s kauzou údajného sexuálneho zneužívania jednej z klientok odmietol akékoľvek systémové zlyhanie strediska, ktoré vedie. Médiá neskôr priniesli informáciu, že vedenie zariadenia sa stretlo s Erikom Tomášom, ktorý im radil, ako v prípade vystupovať.