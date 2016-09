Fokker čaká na prvých politikov

Prepravovať bude predovšetkým ústavných činiteľov, k dispozícii bude aj slovenským občanom v krízových situáciách, ktorí sa budú chcieť vrátiť domov. Parkuje v hangároch bratislavského letiska.

Okrem generálnych opráv lietadlo prešlo aj dizajnovou úpravou, na chvoste je okrem slovenského dvojkríža podobizeň Milana Rastislava Štefánika. Podobný dizajn má už vládny Airbus-319, ten bol zaradený do letky v júni tohto roka.

Rezort vnútra kúpil za približne 2,5 milióna eur dve lietadlá Fokker-100, ktoré boli vyrobené v roku 1991 a ich dolet predstavoval 4 900 kilometrov. Ďalších asi 2,5 milióna eur malo byť investované do ich generálnej rekonštrukcie.

Pri priaznivých podmienkach Fokker doletí 6-tisíc kilometrov s priemernou rýchlosťou 850 km/h. Je v ňom 30 miest na sedenie, ktoré sú rozdelené do štyroch salónikov – tri sú zariadené luxusne, jeden je určený pre delegáciu. V prednej a zadnej časti sa nachádzajú kuchynky, spolu majú pasažieri k dispozícii tri toalety. V prípade potreby prevezie jedného zraneného pacienta.

Fokker-100 s podobizňou Milana Rastislava Štefánika. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Druhý Fokker momentálne opravujú, do prevádzky by ho mali dať do konca tohto roka. Ministerstvo vnútra má k dispozícii ešte dve lietadlá Jak-40 a dva tupolevy TU-154 M, ktoré postupne plánuje vyradiť z prevádzky. „V súčasnosti máme iba jeden letuschopný Jak-40 s tým, že bude pravdepodobne lietať aj budúci rok. Ten druhý, ktorý je odstavený, bude venovaný múzeu v Košiciach,“ ozrejmil hovorca ministerstva vnútra Peter Lazarov. Kedy a akým spôsobom lietadlo na východ Slovenska dostanú, ešte nie je celkom jasné. „Buď preletí svoju poslednú cestu, alebo pôjde po častiach,“ doplnil Lazarov.

Čo sa týka odstaveného tupoleva, jeho osud je ešte otázny. „Ešte nie je úplne jasné, či pôjde do múzea. Avšak ten druhý, ktorý lieta, by mohol byť využívaný približne tri roky napríklad pri humanitných letoch alebo na odvoz väčšej delegácie. Môže tiež poslúžiť na dopravu ohrozených slovenských občanov v zahraničí,“ dodal hovorca.