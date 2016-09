Šatky a nosiče pre deti zrovnoprávnili s kočíkmi

V mestskej hromadnej doprave budú bezplatne cestovať všetky mamičky s deťmi do troch rokov, bez ohľadu na to, kde ich majú. Rovnaké podmienky pre matky by pritom mali byť samozrejmosťou, v krajských mestách je to však výnimkou.

V žilinskej MHD dochádzalo v minulosti ku konfliktom s revízormi. Stávalo, že ženy s bábätkami v šatkách cestovali bez lístka. Neuvedomili si, že stopercentná zľava sa viaže iba na kočík. Podobnú skúsenosť zažila vlani aj Veronika Moravčíková, matka troch detí. „Benefit sa nevzťahoval na dieťa, ale na kočík. Mamičky, ktoré mali deti napríklad v nosičoch, sa cítili znevýhodnené,“ poznamenala Veronika. Ich negatívne reakcie pocítila aj samospráva, ktorá sa rozhodla zľavu rozšíriť. S lístkom za 0,55 eura alebo 0,65 eura budú nastupovať mamičky do autobusov a trolejbusov už iba dnes.

„Prax ukázala, že rodičia alebo sprevádzajúce osoby dieťaťa využívajú aj iné formy prepravy, ako je kočík,“ uviedol riaditeľ Dopravného podniku mesta Žilina Ján Barienčík. Mestskí poslanci preto schválili, že od 1. októbra budú bezplatne cestovať všetky osoby, ktoré sprevádzajú dieťa do troch rokov. Nezáleží na tom, či je v kočíku, na rukách, v šatke, či v nosiči. S dieťaťom môže ísť rodič alebo niektorý zo starých rodičov, zľavu má však len jedna osoba. Tá však bude musieť mať pri sebe doklady, ktorými preukáže vek dieťaťa. Revízor pri kontrole uzná čipovú kartu vystavenú dopravcom na dieťa, jej vybavenie vyjde rodiča 3,50 eura, ďalej to môže byť cestovný pas dieťaťa alebo jeho karta poistenca zdravotnej poisťovne.

O aké príjmy dopravný podnik po rozšírení zľavy príde, sa nedá presne vyčísliť. Firma odhaduje, že to môže byť okolo 10– až 15-tisíc eur ročne. V Žiline žije 3 570 detí vo veku do troch rokov, benefit sa však týka aj cestujúcich, ktorí nie sú zo Žiliny.

Veronika Moravčíková uprednostňuje nosenie dieťatka v šatke. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Zrovnoprávnenie kočíkov s babyvakmi funguje v banskobystrickej MHD, sprievodca dieťaťa má cestu zadarmo. V Košiciach si zase matky kupujú lístky bez ohľadu na to, ako prenášajú dieťa. „Sprievod nárok na bezplatnú prepravu nemá. Možnosť poskytovať cestovanie MHD bezodplatne pre sprievod dieťaťa do veku 3 rokov zvážime,“ odpovedala hovorkyňa košického dopravného podniku Michaela Karaffová.

Pre Trnavu a Nitru zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu súkromná spoločnosť, ani tam dospelý sprievodca nemá nárok na úľavu. „V MHD Nitra nie je zavedená žiadna zľava pre sprievodcov detí do 3 rokov. O výške zliav rozhoduje objednávateľ – Mesto Nitra,“ vysvetlila Petra Helecz, manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Arriva.

Aj v hlavnom meste si rodič kupuje cestovný lístok, 100-percentná zľava je len na kočík. Rodičia, ktorí nosia svoje deti v šatkách alebo nosičoch, budú môcť v rámci podpornej akcie cestovať v mestskej hromadnej doprave v Bratislave zadarmo prvý októbrový týždeň. „Magistrát hlavného mesta spolu s Dopravným podnikom Bratislava vychádza v ústrety všetkým rodičom, ktorí v rámci celosvetovo uznávanej akcie Medzinárodného týždňa nosenia detí budú mať svoje deti v pomôckach na nosenie detí, že môžu v dňoch 2. októbra do 8. októbra využívať mestskú hromadnú dopravu bezplatne,“ informovala hovorkyňa dopravného podniku Adriana Volfová.

Úľavy na cestovnom pre rodičov sú zavedené vo viacerých mestách v susednom Česku. Napríklad v Prahe už rok platí, že osoba, ktorá sprevádza dieťa do troch rokov, si nekupuje lístok. Pre dieťa potrebuje špeciálny preukaz. Takúto výhodu využívajú aj rodičia malých detí pri cestovaní v mestských zónach v Brne. Takisto od 1. septembra v Hradci Králové cestujú rodičia s deťmi do troch rokov zadarmo, a tiež platí, že kočíky sú zrovnoprávnené s inými nosičmi.