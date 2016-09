SaS do Luxemburgu píše o Procházkových klamstvách

Sulík sa preto rozhodol napísať list členom poradného výboru v Luxemburgu, ktorí budú rozhodovať o Procházkovej nominácii. Vysvetlil, že nespochybňuje odbornú a jazykovú vybavenosť Procházku, ale spochybňuje jeho morálne kvality, nezávislosť, a upozorňuje na to, že nikdy nesúdil. Sulík zdôraznil, že Procházka nie je človek, ktorý by mal zastupovať Slovensko v takejto funkcii. Verí, že ľudia, ktorí o ňom budú rozhodovať v Luxemburgu, sú slušní a nie je možné takúto pozíciu pre neho vylobovať.

Šéf liberálov ďalej uviedol, že členov poradného výboru chce informovať o tom ako Procházka opakovane klamal, dávala verejné prísľuby a potom slovo nedodržal, a aj o tom, aké mal problémy s financovaním svojich kampaní. „Chápem, že ho treba niekam upratať, ale nie na pozíciu sudcu,“ vyhlásil Sulík. Zároveň dodal, že Súdnej rade SR určite neslúži ku cti, že vybrala Procházku ako kandidáta na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. To, že túto kandidatúru v stredu schválila vláda, ale prekračuje hranice Slovenska. Procházkova kandidatúra je podľa Sulíka v situácii, keď Slovensko má oveľa lepšieho kandidáta, a to Jána Mazáka, „úplný vtip“.

Vláda schválila Procházkovu kandidatúru

Kanidatúru Radoslava Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ schválila vláda v stredu. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ju predkladá generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie. Lajčák predpokladá, že Procházku vypočujú do konca roka. Jeho nomináciu sprevádzajú kritické hlasy. Nespochybňujú odbornú pripravenosť bývalého lídra strany Sieť, ale jeho morálny kredit. Procházka odmieta, že post sudcu v Luxemburgu je pre neho akousi trafikou na základe politickej dohody. „Mohlo by sa to považovať za trafiku, ak by tam nebolo zázemie pre túto ambíciu. Moju odbornú pripravenosť ale nikto nespochybňuje,“ zdôraznil po rozhodnutí Súdnej rady SR.

Radoslav Procházka v súčasnosti pôsobí ako poslanec Národnej rady SR a vedúci katedry Teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V minulosti pôsobil aj ako vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, bol zástupcom SR pred súdmi EÚ v rokoch 2004–2006 a právnym poradcom Delegácie Európskej komisie (2002–2004). Zastával aj funkciu poradcu Ústavného súdu SR (2001–2002), robil tiež pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnú helsinskú federáciu.

Slovensko je posledná krajina, ktorá ešte neobsadila post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Tieto miesta vznikli v rámci reformy a rozširovania súdu a počítalo sa s tým, že noví sudcovia budú zaradení do senátov a pracovať začnú od septembra. V Luxemburgu nám už Odmietli kandidátku Máriu Patakyovú pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu, v júni zas kandidát Ján Mazák nezískal dostatok hlasov členov Súdnej rady SR. Na jeho predloženie vláde chýbal v 18-člennej rade jeden hlas.