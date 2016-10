Podozrivé nešťastia v domove pre seniorov

Pokus o samovraždu sa našťastie neskončil tragicky, momentálne je v nemocnici. V polovici augusta v tom istom domove vypadla z okna staršia klientka, ktorá pád neprežila. Polícia obe udalosti uzavrela ako nehody. Ministerstvo práce, ktoré by malo posúdiť, či nezlyhal personál, sa ešte len chystá na kontrolu.

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý zariadenie spravuje, tvrdí, že bol zo strany domova v Rači o poslednom pokuse o samovraždu informovaný. „Podľa záveru policajného vyšetrovania nebolo zistené cudzie zavinenie ani pochybenie personálu a zariadenia,“ povedala v súvislosti s utorkovou tragédiou hovorkyňa kraja Lucia Forman. Týmto sa zrejme prípad pre župu skončil. Rezort práce sa nechystá pokus o samovraždu zvlášť preverovať. Denníku Pravda iba potvrdil, že do domova pošle kontrolu. Kedy, to vraj neprezradí.

„Dvaja ľudia v jednom zariadení, to len tak z ničoho nič človek neurobí. Keď sa v takomto zariadení dvakrát stane takáto nehoda v takom krátkom čase, niečo nie je v poriadku,“ myslí si Milada Dobrotková, šéfka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Tvrdí, že by bolo potrebné častejšie odborné dohliadanie na seniorov, aby sa podobným tragickým udalostiam predchádzalo. „Bolo by treba, aby tam mali psychiatra alebo aspoň psychológa, aby sa s nimi aspoň rozprávali,“ vraví.

Úlohu mohlo zohrať aj zle nastavené dávkovanie liekov alebo nedostatočná starostlivosť opatrovateľov. „Personál by si mal všimnúť, ak je niekto smutný alebo nerozpráva, mal by zakročiť. Pre takéto prípady by bola vhodná častejšia komunikácia, organizovanie voľného času a kontrolovanie psychického stavu, či nie je nábeh na depresiu,“ pripomenula šéfka asociácie Dobrotková. Silvester Obuch, prezident Asociácie prijímateľov sociálnych služieb, celý systém okolo fungovania bratislavských zariadení vidí ako začarovaný kruh. „Polícia nezistí úmyselné cudzie zavinenie a odborný útvar ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny po ikstý raz zaradí zariadenie do poradovníka kontrolných výjazdov verejného poskytovateľa sociálnych služieb. Nič viac sa nestane?“ pýta sa Obuch.

Narážal na udalosť spred mesiaca a pol, keď z okna na 3. poschodí vypadla 70-ročná seniorka Zdenka K., ktorá napokon zraneniam podľahla. Okolo nešťastia sa vynorilo niekoľko otázok – či žena skočila sama, alebo či bol dozor zo strany domova dostatočný. Tieto nejasnosti nik doteraz nevysvetlil.

Pani Zdenka bývala sama v časti komplexu, ktorá je určená pre samostatné bývanie, čiže pre klientov, ktorí sú do určitej miery schopní postarať sa o seba bez cudzej pomoci. Žena však bola zaradená do najvyššieho stupňa odkázanosti, čo znamená, že potrebovala pomoc opatrovateľa až 12 hodín denne. Šéf asociácie Obuch v tejto súvislosti poukazoval, že seniorka vzhľadom na jej stav nemala bývať v samostatnej časti komplexu, ale mala byť pod väčším dozorom opatrovateľov.

Situáciu po medializácii začalo riešiť ministerstvo práce. Od domova si vyžiadalo podrobné stanovisko k udalosti, ale zariadenie v Rači si dalo poriadne načas. Kompletný dokument poslalo až mesiac po nehode. „Ministerstvo v uvedenej veci ďalej koná – podrobnosti nateraz zverejňovať nebudeme,“ uviedla Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce.

Po augustovej tragédii Bratislavský samosprávny kraj zvolal pracovné stretnutie s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb, kde sa župan Pavol Frešo dohodol na kontrole domovov a vyhodnotení práce s klientmi. Riaditelia majú potom oznámiť, ak nájdu nedostatky. V podstate tak kontrolujú a vyhodnocujú sami seba.

Bratislavská župa sa tiež obhajuje tým, že seniori neinformujú domovy o ich zdravotnom stave. K lekárom chodia mimo zariadenia a jeho pracovníci sa to vraj nemajú ako dozvedieť. Podľa riaditeľky odboru sociálnych služieb kraja Michaely Šopovej po posledných udalostiach je nutné, aby začali zainteresované strany väčšmi spolupracovať.

„Kvalitu sociálnych služieb je možné dosiahnuť iba pri spolupráci lekárov, klientov a ich príbuzných, a najmä sociálnych pracovníkov, ktorí majú pre svoju prácu všetky informácie,” povedala.