Výbuch telefónnej búdky sa blíži k rozsudku

Pravda , reg |

Po dlhých 18 rokoch bude mať tragédia, pri ktorej prišli o život traja nevinní ľudia, oficiálnych vinníkov. V prípade výbuchu telefónnej búdky v Žiline z roku 1998 začali v piatok na žilinskom okresnom súde so záverečnými rečami, budúci týždeň by mal padnúť rozsudok. Obžalovaných je päť ľudí, prokurátor im za trestný čin všeobecného ohrozenia navrhol tresty od 5 do 13 rokov.