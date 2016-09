Žitňanská: Chce intenzívnejšie využívanie náramkov

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská informovala, že do konca roka predstavia pilotné projekty, ktoré by mali napomôcť tomu, aby bol systém viac využívaný. " Je to dobrá vec, treba to využívať. Otázka je, či nebol príliš robustne nadizajnovaný pre počiatočnú fázu," dodala. Zároveň pripustila, že postupná nábehová krivka je v niečom normálna.

Ministerka informovala, že pripravujú najprv balík nelegislatívnych opatrení. Pripravujeme spustenie pilotných projektov najmä pre využitie elektronických náramkov v rámci väzenstva, dodala. Zároveň pracujú aj na legislatívnych opatrenia, ktoré by mali prácu s elektronickým monitoringom zjednodušiť.

Žitňanská vysvetlila, že použitiu elektronického monitoringu musí predchádzať zisťovanie, či je osoba vhodná na jeho použitie a či sa bude zdržovať v oblasti, kde je možné použiť elektronický monitoring osôb. Tieto informácie musí dostať sudca predtým, ako rozhodne o domácom väzení s použitím elektronického monitoringu. Takýto prieskum trvá probačným a mediačným úradníkom asi mesiac.

Vydanie trestného rozkazu je jednoduchšie a sudcovia nechcú zdržovať súdne konanie, kým dostanú správu probačného a mediačného úradníka. Ministerka sa preto chystá hovoriť s prokuratúrou a políciou, aby sa myslelo už na začiatku trestného konania na to, kto je vhodný kandidát na elektronický monitoring a nie, by sa to zisťovalo až pred súdom, uviedla.

Elektronický monitoring je výsledkom projektu predchádzajúceho vedenia ministerstva spravodlivosti na čele s Tomášom Borecom. Rezort naň získal 22 miliónov eur z eurofondov v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Aktuálne je systémom elektronického monitoringu kontrolovaných 12 osôb.

Zároveň prebieha ďalších 21 predbežných pojednávaní, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na nasadenie elektronického systému monitorovania osôb. Elektronické náramky sú najčastejšie využívané v prípadoch trestov domáceho väzenia, zákazu priblíženia k osobe, zákazu vstupu do určenej zóny, povinnosti zotrvať v určitej zóne alebo v prípadoch zákazu požívania alkoholických nápojov.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská už vyrokovala s dodávateľom tohto projektu úpravy v zmluve, ktoré znamenajú ročnú úsporu 630-tisíc eur s DPH. Zároveň dodávateľ poskytol zľavu pri servisných prácach, ktorá predstavuje ďalšiu úsporu takmer 120-tisíc eur. Ministerka v súvislosti so zavedením a využívaním projektom iniciovala kontrolu NKÚ.