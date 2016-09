Flašíková-Beňová: Nikto mi nepovedal, že som odtrhnutá od reality

„A z môjho pohľadu, ako sa má robiť sociálno-demokratická politika, pretože môžem nesúhlasiť s kvótami, je to absolútne legitímny názor členského štátu, ale nemôžem vyvolávať v krajine nenávisť, nemôžem nenávisť doviesť až k hystérii, ktorá zapríčiní, že máme v parlamente fašistickú stranu. To je proste najväčšie zlyhanie Smeru historicky, aké sa nám udialo," povedala v rozhovore Flašíková Beňová.

Okrem utečeneckej témy sa názory Flašíkovej Beňovej a ostatných straníckych kolegov líšia aj pri téme LGBTI menšiny. Smer a KDH v minulom volebnom období schválili ústavný zákon, ktorý hovorí, že manželstvo je zväzok medzi ženou a mužom, Flašíková Beňová práva homosexuálov podporuje.

Práve pre rozdielne postoje europoslancov a poslancov NR SR za Smer sa premiér vyjadril, že poslanci EP sú odtrhnutí od reality. „Musím povedať, že na žiadnom fóre, na ktorom sa ja môžem zúčastniť, nie je ich veľa, to pripúšťam, mi nikdy nikto nepovedal, že ‚tak teda ty si ale odtrhnutá od reality‘," povedala Flašíková Beňová. Myslí si, že jej stranícky kolegovia vedia, že žije so stranou.

„A napriek tomu, že bolo viacero rozhodnutí, s ktorými som nesúhlasila, vždy som sa správala slušne a kultivovane. Povedala som svoj názor, ale nikdy som nebúchala do stola, nerobila som teatrálne vystúpenia na tlačových konferenciách, ani neodchádzala zo Smeru," vyhlásila Flašíková Beňová s tým, že preto vyhlásenia, aké mal Fico či niektorí iní kolegovia, považuje za nepochopenie toho, čo EP znamená alebo za pokus o prekrytie vlastnej neschopnosti riešiť problém. „To znamená, že ja neviem niečo vyriešiť, tak najprv niekomu vynadám a potom budem mať pocit, že ľudia si myslia, že som to vyriešil. Ale to nie je to riešenie," dodala europoslankyňa.

Flašíková Beňová má aj iný postoj k téme homosexuálnych partnerstiev. Smer s KDH v minulom volebnom období schválil ústavný zákon, ktorý hovorí, že manželstvo je vzťah medzi ženou a mužom. „Ja som bola veľmi proti tomu, veľmi som to kritizovala a kolegov som to veľmi otvorene povedala. Podľa mňa takéto ustanovenie je rustikálne a nemá čo v modernej ústave hľadať," uviedla Flašíková Beňová.

Podľa nej má táto menšina zatiaľ v našej spoločnosti iba povinnosti. „Musí platiť dane, musí dodržiavať všetky zákony, tak ako my ostatní väčšinoví. Ale tie práva, ktoré by mohla mať a ktoré by napríklad znamenali, že príslušníci tejto menšiny by mohli zlegalizovať svoje vzťahy a tým pádom si ošetriť mnohé otázky, ktoré sa otvárajú pri spolužití, tak akoby vidieť nechceli. Je to častokrát spôsobené aj tým, že naši politici si radi vyhľadávajú nepriateľa," myslí si poslankyňa EP. Ako dodala, politici nepriateľov vždy vyhľadávajú v menšinách. Pripomenula, že v minulosti sa robili nepriatelia z maďarskej menšiny, dnes je to napríklad LGBTI menšiny. „Je to škoda, pretože moderná spoločnosť chápe, že menšiny obohacujú spoločnosť," dodala.

Zmenu ústavy na Slovensku podľa Flašíkovej Beňovej zaregistrovali vtedy aj na pôde Európskeho parlamentu. „Verte mi, že pre mňa to je taká veľmi komplikovaná úloha, že na jednej strane doma sa snažím kolegov informovať o tom, že nie je správne, aby takáto legislatíva bola prijatá, na druhej strane potom vo frakcii sa snažím vysvetľovať absurdné dôvody prijatia takejto ústavy. Necítim sa v tom komfortne. A to je jeden z dôvodov, prečo chcem už o tom hovoriť verejne, aj s kolegami," vysvetlila jeden z dôvodov svojej kritiky na adresu strany.