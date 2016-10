Sulík: V europarlamente som toľko, koľko treba

„V europarlamente som na všetkých rokovacích dňoch, ktorých je ročne asi šesťdesiat, čo nie je nejaká veľká tragédia."

„Veľa času som v Bratislave, kde sa venujem vedeniu strany a opozičnej politike,“ vysvetlil Sulík. Podľa neho práca europoslanca umožňuje byť dostatočne veľa dní v domovskej krajine, dokonca to predpokladá. „Tým, že ja nenaháňam diéty, tak dosť času trávim na Slovensku,“ dodal. Za každý deň v EP europoslanec dostáva k základnému platu 6 200 eur diéty vo výške 304 eur.

„Keď ste každý deň v Bruseli, tak si viete plat aj zdvojnásobiť. To je silná motivácia pre niektorých europoslancov nebyť na Slovensku. Mne stačí ten základný plat a diéty za dni, kedy reálne mám robotu. Výsledok je, že množstvo dní, ktoré som na Slovensku, sa viem venovať strane SaS a slovenskej politike,“ zdôvodnil, prečo sa o práci niektorých europoslancov slovenská verejnosť nedozvedá.

Podľa neho sa práca v EP a doma nedá celkom oddeliť. „Keď som kandidoval do EP, tak som jasne hovoril, že do EP idem obhajovať záujmy Slovenska. To v Bruseli neradi počujú, tam by sme sa mali tváriť ako veľkí Európania a najlepšie zabudnúť, z akej sme prišli krajiny. Ale to takto nefunguje a ja to na rovinu hovorím,“ zdôraznil.