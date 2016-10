Matovič: Koalícia je dohodnutá s Kotlebovcami, aby ma zbavili mandátu

„V zákone je napísané, že verejný činiteľ nesmie podnikať. Osem rokov mám mŕtvu živnosť, nula eur príjmov," povedal Matovič. Nepredĺženie pozastavenia živnosti označil za ľudskú chybu. V prípade odobratia mandátu sa podľa vlastných slov obráti na ústavný súd, aj keď je možné, že politická objednávka, aby odišiel z parlamentu sa dostane aj tam. Ako dodal, verí, že jeho voliči túto situáciu chápu a prípadné odobratie mandátu ich ešte utvrdí v podpore.

Poslanec Igor Matovič (OĽaNO) v relácii označil Pellegriniho výroky za zbabelé, keďže na odstúpenie nevyzval v súvislosti s korupčnými kauzami predsedu vlády Roberta Fica ani ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Obmena v Smere musí byť podľa Pellegriniho prirodzená

V strane Smer dôjde k postupnej obmene štruktúr a ich omladeniu, musí to však postupovať prirodzene. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to vyhlásil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a zároveň podpredseda Smeru Peter Pellegrini. Reagoval tým na kritiku pomerov v strane z úst poslancov Európskeho parlamentu Moniky Flašíkovej-Beňovej a Borisa Zalu, ktorý požiadal o pozastavenie členstva.

„Možno sa žiada väčšia dynamika, trochu viac to osviežiť," povedal Pellegrini s tým, že tento proces by však nemal byť výsledkom kritiky dvoch ľudí. Obmena by sa podľa neho mala týkať napríklad aj krajských štruktúr.

„Aj tam sú ľudia, ktorí robia najlepšie ako vedia, ale po 16 rokoch už možno strácajú energiu," povedal. Zároveň zdôraznil, že podľa neho nie je najvhodnejšie, aby sa vnútrostranícka diskusia odohrávala na sociálnych sieťach. Členovia strany si podľa Pellegriniho musia veci vydiskutovať medzi sebou. „Treba sa vyvarovať scénam na verejnosti," uviedol. Minimálne v prípade Borisa Zalu si však podľa vlastných slov nepamätá, že by bol na zasadnutiach predsedníctva strany kritický k pomerom vo vnútri.

Smer je podľa Pellegriniho v súčasnosti najväčšou politickou stranou s 15-tisíc členmi, aj je tretíkrát súčasťou vlády. „Možno nie je toľko času venovať sa situácii do vnútra. Kto robí, robí aj chyby," skonštatoval s tým, že vo vnútri Smeru zmeny prebiehajú neustále, nie sú však až také viditeľné.

Pellegrini sa v relácii vyjadril aj k súčasnej situácii v parlamente. Podľa neho je tam kultúra každé volebné obdobie horšia a horšia, preto podporuje aj navrhované zmeny v rokovacom poriadku. „Poriadok v parlamente treba urobiť," vyhlásil s tým, že napríklad obmedzenie času v rozprave je bežné v parlamentoch iných európskych štátov. Zároveň je podľa neho dobré, že zmeny budú výsledkom dohody viacerých politických strán.

Pellegrini zároveň skonštatoval, že by bolo dobré, keby sa Igor Matovič, ktorý sa nepredĺžením pozastavenia si živnosti opakovane dopustil porušenia zákona, sám vzdal poslaneckého mandátu. „Ja by som privítal, keby pán Matovič možno tiež urobil jedno gesto, za ktoré by sme mu tentokrát zatlieskali aj my všetci. Ak tento človek, ktorý sa prezentuje ako ten najslušnejší a ktorý kádruje všetkých naokolo a vydáva nad nimi rôzne súdy, možno, keby sám zvážil, že keďže dvakrát porušil ústavný zákon, aby neobťažoval parlament, že kvôli nemu musí rokovať výbor a hlasovať poslanci, ale aby sa hrdinsky postavil za mikrofón a oznámil, že sa sám vzdáva mandátu a odchádza z národnej rady," dodal Pellegrini.