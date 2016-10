Žiadny minister neurobil toľko pre ochranu detí, tvrdí Richter

Spolu s poslankyňou Erikou Jurinovou (OĽaNO) v programe diskutovali o kauze údajného zneužívania chovankyne v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante. Podľa vlastných slov Richter po vypuknutí kauzy okamžite konal. „Mňa trošku prekvapuje, že sa ku mne a k mojej osobe teraz vyjadruje veľmi veľa kvázi odborníkov, ktorí boli v predchádzajúcom období Radičovej vlády politickí nominanti," povedal.

Čo sa týka resocializačných zariadení, podľa ministra už rok existuje komisia, ktorá pripravuje systémové zmeny. V prípade Čistý deň podľa neho vznikli pochybenia, tie však boli na strane orgánov činných v trestnom konaní, ktoré najskôr konštatovali, že sa skutok, teda zneužitie dievčaťa zamestnancom zariadenia sa nestal, teraz je to naopak.

„Keď sa zistilo, že to nebol klient, ale zamestnanec, to absolútne mení situáciu," povedal Richter. Ministerstvo podľa Richtera koná bez ohľadu na to, aký bude postup prokuratúry a polície, má však záujem s nimi veľmi úzko spolupracovať. V celom prípade podľa ministra treba zahodiť emócie a nechať priestor na prácu štátnym orgánom, napríklad akreditačnej komisii ministerstva práce, ktorá v zariadení vykonáva kontroly.

„Akreditačná komisia konala, začala správne konanie, teda proces, v rámci ktorého sledujeme priebežné výsledky kontrol a príde za chvíľu doba, keď minister bude musieť zobrať na seba zodpovednosť a povedať áno, alebo nie," povedal v súvislosti s možným odobratím akreditácie zaradeniu Čistý deň.

Podľa Jurinovej prípad dokazuje, že sociálno-právna ochrana detí na Slovensku nefunguje, ako by mala. „Podľa mňa u nás zlyháva najmä prevencia, tá je veľmi slabá, bol rozbitý celý poradenský systém, ktorý fungoval veľmi dobre," povedala s tým, že odmieta, že v tomto prípade ide o jednotlivé zlyhanie.

„Toto poukazuje na chybu v systéme, ktorý za rok nedokázal odhaliť problémy, ktoré v danom resocializačnom zariadení existujú," povedala s tým, že sa obáva, aby podobných zlyhaní nebolo na Slovensku viac. Za túto situáciu je pritom podľa nej priamo zodpovedný Richter a mal by vyvodiť aj politickú zodpovednosť. Jurinovej sa tiež nepáči, že minister bol podľa nej od začiatku kauzy skôr na strane zariadenia Čistý deň ako jeho chovancov. Rovnaký problém má aj s detskou ombusmankou Vierou Tomanovou.

„Ona je na koho strane, na strane tých detí, ktoré sú tam poškodené, alebo na strane zariadenia," opýtala sa s tým, že rovnako problematické ja aj postavenie poslanca a poradcu premiéra Erika Tomáša. „Nikdy som sa otvorene na žiadnu stranu nepostavil a ani nemám dôvod," uviedol Richter. „Nechal som pracovať svojich kolegov, aj keď viem, že zodpovednosť bude na mne," dodal.