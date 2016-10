Rady pri pokladniciach má odstrániť čítačka kódov

Inovácia s názvom Scan&Shop odbremení kupujúcich od vykladania tovaru na pokladnicu a následného balenia do tašiek. Podstata spočíva v skenovaní čiarového kódu na obale tovaru. Ten si zákazník nasníma priamo pri regáli a produkt si vloží do tašky, ktorú má v košíku. Novinku predstavili v polovici septembra v hypermarkete v Trnave a o týždeň neskôr aj v Nitre.

Reťazec ju zaviedol po skúsenostiach zo zahraničia. Inovácia by sa mala postupne rozšíriť aj do iných slovenských miest. Väčšine Pravdou oslovených zákazníkov sa nový spôsob nakupovania pozdáva.

„Som rada, že to konečne prišlo aj Slovensko, v cudzine je to bežná prax,“ hovorí Natália. Spotrebitelia vítajú najmä možnosť ustriehnuť si výšku platby za nákup. „Vďaka tomu viem, že mnou stanovený limit už neprekročím,“ teší sa Mária.

„Postupne sa z toho stane niečo ako dnes samoobslužné pokladnice – ľudia, ktorí sa to naučia používať, si to nebudú vedieť vynachváliť, a potom budú takí, ktorí tomu nebudú dôverovať a budú ďalej veselo čakať v rade na klasickú kasu,“ mieni Katarína zo Serede. S tým súhlasí aj študentka Simona, ktorá si nákup so skenerom vyskúšala. „Nie je to nič zložité,“ hovorí Simona.

Novinka však podľa sociologičky Sylvie Porubänovej môže mať na spotrebiteľské správanie aj opačný efekt. „Ľudia sa radi hrajú s takouto technikou, skenovanie môže preto viesť k tomu, že neuvedomene budeme nakupovať viac,“ myslí si Porubänová.

Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, vysvetľuje, že hlavným cieľom zavádzania technológií je znižovanie nákladov. „Je možné, že práve so zvyšujúcou sa minimálnou mzdou sa oplatí zavádzať tieto technológie, a to môže mať vplyv na zamestnanosť,“ hovorí Machunka.

Špekulácie o tom, že by sa Tesco teraz snažilo znižovať stavy, reťazec odmieta. „Personálne zmeny neplánujeme a zákazníci si aj naďalej môžu vybrať, buď tradičný spôsob nakupovania, alebo inováciu,“ tvrdí hovorkyňa spoločnosti Katarína Kadašiová. Ani prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu Slovenska Pavol Konštiak sa takejto hrozby neobáva. „Tu sa netreba zamýšľať nad tým, že človek stratí prácu, lebo je využiteľný v ďalších častiach služieb a obchodu,“ objasňuje Konštiak.

V každom z hypermarketov je pre zákazníkov k dispozícii 99 prístrojov. „Zákazník si pri vstupe do predajne zoberie zariadenie, pričom voľný skener v úložnom priestore zasvieti na zeleno,“ vysvetľuje hovorkyňa Kadašiová. Pri výrobkoch bez vlastného kódu, ako je zelenina či pečivo, sa naskenuje kód na cenovkách alebo kód z váhy. Nákup následne klient zaplatí v samoobslužných pokladniciach.

„Počas celého nákupu sú v blízkosti špeciálne vyškolení asistenti, ktorí spotrebiteľom poradia,“ dodáva Kadašiová. Zároveň upozorňuje, že produkty ako drahší alkohol či oblečenie sa musia položiť vedľa tašky, aby ich pracovník predajne mohol vlastnoručne odkódovať. Aby sa predišlo krádežiam či zneužívaniu systému, nákupy bude môcť pracovník náhodne skontrolovať.

Hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák povedal, že ich spoločnosť vyvíja vlastný systém, ktorý zákazníkom umožní rýchlejší a pohodlnejší nákup. Konkrétnejšie detaily nespresnil. Podobnú službu neplánuje podľa Michaely Janikovičovej zaviesť ani spoločnosť Kaufland.