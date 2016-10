Čo dokáže mama. Veľká súťaž mamičiek sa začína

(Kliknutím na obrázok zväčši, Vlaňajšia víťazka Bronislava Froncová.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Čo dokáže mama

Projekt založila vlani v lete Andrea Kováčová. Jej cieľom bolo pomôcť mamičkám, ktoré sú na materskej dovolenke, aby sa mohli realizovať. Je totiž veľa mamičiek, ktoré sú doma unavené z kolotoča povinností a potrebujú aj niečo tvoriť.

„Sme skupina mamičiek na materskej dovolenke, ktoré pochopili, že nás nebaví neustále iba prať, žehliť a prebaľovať našich drobcov, zatúžili sme sa realizovať. Zistili sme, že každá z nás niečo dokáže, jedna krásne šije, druhá háčkuje, iná precvičuje jogu, doučuje angličtinu alebo sa vrhla do pečenia parádnych tort, keď deťúrence pospia," vraví Eva Tóth, koordinátorka projektu Čo dokáže mama.

Úspešný prvý ročník

Od vlaňajšieho leta sa do projektu zapojilo sedemtisíc mamičiek. Okrem toho, že prejavia svoju šikovnosť, dokážu si aj prilepšiť do rodinného rozpočtu, pretože si svoje výrobky a služby vzájomne predávajú. A hlavne, touto sebarealizáciou sa cítia sebavedomejšie a hodnotnejšie.

Vlani prvýkrát vyhlásili súťaž Najkrajší výrobok od mamky. Bol to prvý ročník, nevedeli, čo od toho očakávať, a ohlas ich prekvapil. Do súťaže sa prihlásilo 97 mamičiek, z nich do finále postúpilo dvanásť. Do hlasovania sa však zapojili tisícky ľudí, neboli to len ostatné mamičky, ale široká verejnosť. Víťazkou sa stala Bronislava Froncová s ergonomickými nosičmi pre bábätká.

Mamičky ukážu, čo vedia

V tomto ročníku súťaže organizátorky očakávajú ešte väčšiu účasť, už aj preto, že o projekte už vie oveľa viac ľudí ako vlani. Prihlásenie je veľmi jednoduché. Na stránke andreakovacova­.sk/sutaz je registračný formulár, kde záujemkyňa vyplní svoje meno, priezvisko a e-mail a vzápätí dostane na svoju adresu detailnejšie informácie. Potom stačí, keď odpovie fotkami svojho výrobku a pripojí základné informácie o sebe, kto je, čo robí. A to je vlastne všetko. Prvého novembra už bude známych 12 výrobkov, ktoré postúpia do finále. Hlasovať sa bude pomocou lajkov na facebooku. Každý hlasujúci vstúpi do žrebovania o víkendový wellness pobyt v hoteli Bojnický vínny dom. Tri mamičky, ktoré za svoje výrobky získajú najviac hlasov, sa stanú víťazkami. Ceny sú veľmi zaujímavé – dvojdňové pobyty pre dve osoby vo wellness hoteloch, kozmetické balíčky, inšpiratívne knihy, kompletná premena vizáže a veľký mediálny priestor.

„Často sa stáva, že mamičky nemajú odvahu zverejniť svoj výrobok. Chceli by sme ich povzbudiť, aby sa nebáli a pridali sa k ostatným, aby ukázali, čo vedia robiť, a tým si aj niečo privyrobili do svojho rodinného rozpočtu," vyzvala mamičky Eva Tóth.