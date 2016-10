Podľa Jurinovej zlyhal v kauze Čistý deň systém

„Pravá ruka nevie, čo robí ľavá,“ povedala Jurinová s tým, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nespolupracuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny tak, ako by malo a oba úrady robia kontroly nezávisle od seba bez toho, aby to spolu konzultovali.

Podľa zistení Blahovej majú na ústredí práce záznamy o piatich podnetoch podaných na Čistý deň od roku 2014 do roku 2016. „Nevedeli nám ani povedať, či tieto podania a sťažnosti sú totožné s tými, o ktorých hovorí minister, pretože on hovorí o šiestich podaniach,“ uviedla na besede Blahová.

Podľa jej slov ústredie práce nedokáže podať ani bezchybné správy o kontrolách, ktoré v zariadení vykonalo. Navyše prvá kontrola sa uskutočnila v Čistom dni až v októbri 2015, rok po tom, ako bol podaný prvý podnet na prešetrenie zariadenia. Jeden z podnetov bol podaný na konkrétne osoby zo zariadenia, na terapeutov, ktorí údajne sexuálne zneužívali deti. Z protokolu kontroly úradu však vôbec nevyplýva, či sa tieto osoby naďalej zdržujú v zariadení a akú pracovnú zmluvu títo terapeuti so zariadením podpísali.

Úrad tiež šetrením zistil, že v zdravotných dokumentáciách detí sa nachádzajú len záverečné posudky od psychiatrov, priebežné hodnotenie ich stavu v kartotékach chýbalo. Odpoveďou zariadenia bolo, že jednotliví psychológovia, ktorí sa v zariadení striedali, si posudky detí odnášali so sebou, a preto nie sú súčasťou ich dokumentácie. „Ak vôbec existujú,“ dodala Blahová.

„Každý, kto sa dozvie o ohrození zdravia a života dieťaťa, to musí oznámiť úradom, ktoré sú kompetentné,“ uviedla Verešová s tým, že v tomto prípade to tak bolo, no zlyhali úrady aj ministerstvo. Podľa Jurinovej by preto mal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijať politickú zodpovednosť za to, že nezvládol upraviť systém tak, aby dokázal chrániť deti z tohto zariadenia. „Je to jeho veľké maslo na hlave,“ dodala Jurinová s tým, že všetky deti by sa mali dostať z Čistého dňa čo najskôr a mali by byť relokované do nových zariadení podľa nariadení súdu.

Minister mal podľa nej možnosť zrušiť akreditáciu tomuto zariadeniu už dávno, namiesto toho sa so zariadením otvorilo ďalšie konanie. Zariadenie, ktoré bolo už v roku 2014 prvýkrát podozrivé zo zneužívania detí a nedodržiavania ich práv a následne opakovane počas dvoch rokov, by už podľa nej dávno nemalo fungovať. „Ak sú ohrozené najlepšie záujmy detí z takýchto zariadení, zodpovedný za ich ochranu je štát,“ dodala Blahová s tým, že v starostlivosti podozrivých je v zariadení stále 30 detí.