Október sa začína snežením aj hrozbou povodní

Na severovýchode Slovenska spadlo v pondelok až 50 milimetrov zrážok, také množstvo zvykne priemerne napršať za celý október.

„To, že tak veľa napršalo, je memento. Keďže v druhej polovici septembra bolo teplo, prostredie je ešte schopné dažďovú vodu absorbovať. Výdatné dažde sa zatiaľ neprejavujú vo veľmi zvýšených prietokoch v riekach, ale ak by zrážky pokračovali ďalej, mohla by sa zopakovať situácia z roku 1974,“ upozorňuje Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Povodeň na Hrone, Ipli, Slanej, Rimave a ich prítokoch v októbri 1974 zostane v historických záznamoch ako najrozsiahlejšia v 20. storočí. Banská Bystrica zažila 22. októbra 1974 najväčšiu živelnú katastrofu vo svojich novodobých dejinách, pod Pamätníkom SNP vzniklo jazero. Veľká voda ohrozila aj Brezno, Podbrezovú, Slovenskú Ľupču, Sliač a Zvolen.

Aby to bolo ešte komplikovanejšie, v týchto dňoch začína klesať hranica sneženia. Zatiaľ padal sneh iba vo vysokohorských polohách, na Lomnickom štíte bolo v utorok ráno 6 centimetrov nového snehu, na Chopku 4 centimetre.

Streda Oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, od 700 m sneženie, ojedinele tvorba snehových jazykov. Denná teplota 6 až 11 stupňov

Štvrtok Oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, v noci od 700 m, cez deň od 900 m sneženie. Denná teplota 3 až 8 stupňov

Piatok Oblačno až zamračené, miestami najmä na východe dážď alebo prehánky, od 1 000 m sneženie. Denná teplota 8 až 13 stupňov

Sobota Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, od 1 200 m snehové. Denná teplota 9 až 14 stupňov

Nedeľa Premenlivá oblačnosť, ojedinele prehánky, vo vyšších polohách snehové. Denná teplota 9 až 14 stupňov

V stredu sa môže objaviť aj v nižších polohách. Týka sa to tatranskej oblasti, priechodu medzi Popradom a Poľskom cez Tatranskú Javorinu, priechodu medzi Liptovom a Oravou, Čertovice a Donovál. Riziko, že sa tam vyskytne snehová pokrývka, je podľa klimatológa dosť veľké. Sneženie môže byť výdatné. V týchto oblastiach už treba myslieť na prezutie zimných pneumatík.

„Pre južné oblasti je skoro prezúvať. Ale ľudia, ktorí bývajú vo vyšších horských polohách, by už nemali váhať. Vymeniť pneumatiky za zimné by mali aj tí, ktorí sa chystajú napríklad do Česka. Ľudia sa nemusia báť, že prejdú pár stoviek kilometrov navyše na zimných pneumatikách, rozdiel spotreby nie je až taký markantný,“ dodal dopravný konzultant Maroš Palesch.

Na budúci týždeň by k nám už nemal prúdiť studený vzduch zo severu a severovýchodu ako teraz. Tlaková výš, ktorá je momentálne nad Škandináviou, sa posunie smerom na východ, do Ruska. Takže na Slovensku by už nemalo byť tak nepríjemne chladno. Výrazne sa však neoteplí, cez víkend budú teploty od 13 do 15 stupňov. Až v druhej polovici budúceho týždňa by sa teplota mohla dostať nad 15 stupňov, predpokladá Pavol Faško.