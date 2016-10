Vláda odobrila rekonštrukciu veľvyslanectva v Londýne

Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický stav budovy. Rekonštrukcia by mala trvať 14 mesiacov a mala by byť hotová do júna 2019.

„Objekt je v zlom stavebno-technickom stave a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu. Technologické zariadenia a infraštruktúra sú pôvodné, nezodpovedajú súčasným technickým požiadavkám a vykazujú častú poruchovosť a havárie. Výťah, klimatizácia a odvetrávanie sú nefunkčné,“ píše sa v návrhu na začatie rekonštrukcie s tým, že cez okná uniká veľa tepla a v niektorých miestach zateká. Elektroinštalácia pritom nevyhovuje slovenským ani britským normám.

Na základe investičného zámeru na generálnu rekonštrukciu predpokladajú, že v budove na 25 Kensington Palace Gardens budú musieť vymeniť všetky inžinierske siete, rekonštruovať plynové, vodovodné a kanalizačné prípojky, zrekonštruovať kotolňu, klimatizáciu, vymeniť výťah, podlahy, odstrániť azbestové časti konštrukcií, vymeniť všetky presklené výplne, opraviť strechu, ale aj rozšíriť konzulárne oddelenie, zrekonštruovať cesty do garáže a oplotenie. „Architektonické riešenie objektu ostáva pôvodné, budú realizované minimálne dispozičné zmeny tak, aby neboli porušené autorské práva,“ dodáva sa v materiáli.

Do októbra 2017 by malo byť ukončené obstarávanie a vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, do marca 2018 má byť vybratý dodávateľ stavby a do júna 2019 má byť stavba ukončená. Počas rekonštrukcie, ktorá potrvá približne 14 mesiacov, bude potrebné prenajať administratívne priestory pre zastupiteľský úrad, konzulárne oddelenie a dva byty. Na projektovú dokumentáciu pôjde 400 000 eur, na stavebné náklady 6 100 000 eur. Všetko pôjde z rozpočtu rezortu diplomacie.

Budova Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska v Londýne bola postavená v roku 1969 ako súčasť areálu diplomatického zastúpenia ČSSR. Do vlastníctva Slovenskej republiky prešla delimitáciou majetku bývalej ČSFR v roku 1993. Pozemok pod budovou je prenajatý do roku 2064.