Čudné zmeny okolo biznisu s liekmi

Ku koncu septembra evidovala lekárnická komora nedostupných viac ako 400 druhov liekov. Chýbajú tie na osteoporózu, inzulíny, na liečbu alergickej nádchy, Parkinsonovej choroby, reumy, na riedenie krvi pri zlyhávaní srdca, vysoký krvný tlak, bolesť, úzkosť, epilepsiu, schizofréniu.

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach z rezortu ministra Tomáša Druckera by mala ich vývoz zastaviť. Distribučným spoločnostiam totiž od januára budúceho roka zakáže predávať lieky do zahraničia. Bude to môcť urobiť výrobca napríklad cez firmu, s ktorou bude mať zmluvu. Zároveň však bude zodpovedný za to, aby tým neutrpel slovenský pacient. Ak pustí za hranice takú dodávku, ktorá spôsobí na Slovensku výpadok, budú mu hroziť vysoké sankcie od stotisíc do milióna eur. Rezort však zároveň berie kompetenciu Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv možnosť nepovoliť vývoz liekov. Po novom bude stačiť, ak výrobca spätne nahlási, čo vonku exportoval.

„V zákone sa usmerňuje distribučný tok kategorizovaných liekov tak, aby neboli predmetom špekulatívneho vývozu, ale aby sa dostali k pacientom,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Ľuptáková. Pripomenula, že sprísnili podmienky aj pre lekárne. Tie už nebudú môcť predávať balenia rôznym veľkodistribútorom, ale len tým, od ktorých liek nakúpili.

Zrušenie kontroly zo strany štátneho ústavu Ľuptáková odôvodnila kritikou Európskej komisie, ktorá už dlhšie upozorňovala na to, že možnosť zakázať vývoz liekov je v rozpore s voľným pohybom tovaru v únii.

Po niekoľkoročnej polemike o chýbajúcich liekov sa prvýkrát ozvali firmy, ktoré s nimi za hranicami obchodujú. Poukazujú na to, že novelou zákona štát pustí tento biznis do rúk malej hŕstky súkromníkov.„Prekáža nám hlavne to, že štát stráca kontrolu nad reexportom liekov, pretože je daná moc farmaceutickým firmám, ktoré budú rozhodovať o tom, kedy budú vyvážať a za akých podmienok,“ poznamenala Henrieta Mlynarčiková, prezidentka Asociácie európskeho zdravotníctva. Asociácia združuje 15 distribučných spoločností.

Ondrej Katuščák z Dineras Slovakia si myslí, že reexport pobeží ďalej. Podľa neho je súčasná legislatíva dostatočná, štát by mal pristúpiť len k dôslednejšej kontrole pri nahlasovaní vývozu liekov. Nie všetky firmy to totiž ústavu avizujú. Ústav podľa neho má prostriedky na to, ako by ich mohol odhaliť aj sankcionovať.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ si nemyslí, že štát stratí dozor nad vývozom, aj keď sa bude evidovať spätne. „Treba si zodpovedať otázku, akú má štát teraz kontrolu, keď mnohí reexportéri nenahlasujú vývoz a nejaká zásadná sankcia im nehrozí?“ pýta sa Sukeľ. Celý systém bol podľa neho formálne sprocesovaný, ale reálne nedokázal zabezpečiť dostupnosť liekov. To, že novela prenesie zodpovednosť na farmaceutické spoločnosti, považuje za správne.

Výrobcovia tvrdia, že sú na novú povinnosť pripravení a všetko bude presne dokladované. „Všetky dovezené množstvá lieku sú nahlasované na ŠÚKL, rovnako aj vyvážané. Ministerstvo zdravotníctva tak má a bude mať kontrolu, bude môcť identifikovať a sankcionovať príčinu nedostatku, ak by vznikla na strane výrobcu v dôsledku vývozu,“ uviedla Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá združuje viac ako dvadsať výrobcov.

Novelu zákona o liekoch majú teraz na stole poslanci. V súčasnosti čaká v parlamente na druhé čítanie. Parlamentný výbor pre zdravotníctvo o nej rokoval včera. Zástupcovia distribučných firiem chceli výboru vysvetliť, prečo by sa takto zákon nemal meniť. Ich diskusiu však poslanci neodhlasovali. V druhom čítaní sa však očakávajú veľké tlaky na zmeny, lobing a záujmy v tejto oblasti sú totiž veľké.

Problémom nedostupnosti liekov netrpí len Slovensko. Včera o ňom v Bratislave debatovali ministri zdravotníctva 28 členských štátov Európskej únie. Zhodli sa v tom, že medzi dôvody nedostatku liekov patria napríklad nízke ceny a následný paralelný export, výpadky vo výrobe či nedostupnosť účinných látok. Jednotlivé členské štáty môžu v tejto oblasti uspieť podľa nich cez včasnú výmenu informácií a pravidelným mapovaním situácie, pričom prioritou je spolupráca členských štátov v tejto oblasti.