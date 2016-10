Kontúry štrajku sa nám približujú, tvrdí Ondek

Predseda školských odborov uviedol, že stretnutie s ministrom neprinieslo očakávané výsledky, ktoré by sa dotýkali požiadaviek odborového zväzu a partnerských organizácií v školstve. Školské odbory preto zvolávajú na 12. októbra mimoriadne zasadnutie rady zväzu za prítomnosti signatárov, ktorí podpísali Deklaráciu na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku.

„Zdá sa mi, ako by sa zastavil na ministerstve školstva čas. Nedozvedeli sme sa nič nové. Akurát to, čo dnes prerokovali na vláde a teda navýšenie štátneho rozpočtu pre školstvo,“ povedal Ondek s tým, že ich požiadavky však neboli vypočuté. Pedagogickým a odborným zamestnancom vrátane všetkých zamestnancov regionálneho a vysokého školstva by sa teda zatiaľ od 1. januára 2017 platy nezvyšovali. To je podľa Ondeka neprijateľné.

Minister školstva Peter Plavčan pripomenul, že v návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v stredu schválila vláda, je v rozpočte rezortu školstva o 207 miliónov eur viac. S výdavkami ministerstva vnútra je podľa neho v porovnaní s týmto rokom na školstvo viac o takmer 300 miliónov eur. Minister pripomenul, že ešte dnes je na programe ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania, v rámci ktorého by mali hovoriť o neučiteľských zamestnancoch v školstve. Keď uzavrú vyjednávania, opäť bude ministerstvo rokovať so školskými odbormi o zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania v roku 2017, ktoré by sa týkalo aj zvyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a tiež vysokoškolských učiteľov. Upozornil pritom, že v návrhu rozpočtu je aj 77 miliónov navyše na šesťpercentné zvýšenie platov učiteľov, ktoré sa udialo už k 1. septembru tohto roka. Takisto sú podľa neho v rozpočte aj prostriedky, ktorú môžu využiť na zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania a zvyšovanie platov učiteľov v roku 2017. O tom však podľa neho môžu rokovať až po skončení kolektívneho vyjednávania.

Zástupcovia vlády na druhom kole vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu v pondelok 3. októbra navrhli, aby sa platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe v budúcom roku zvýšili o pevnú sumu 23 eur. Takéto zvýšenie platov by sa však netýkalo pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, keďže im platové tarify vzrástli od začiatku septembra tohto roka o šesť percent.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy a partnerské organizácie pôsobiace v školstve vo štvrtok 29. septembra uviedli, že trvajú na znení Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Deklarácia sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva. Požadujú v nej napríklad to, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia najmenej šesť percent. Vo štvorročnom volebnom období by sa tak malo financovanie školstva zvyšovať najmenej o 0,5 percenta z HDP oproti predchádzajúcemu roku. Signatári deklarácie tiež žiadajú, aby sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent. Deklarácia sa týka aj platu nepedagogických zamestnancov. Organizácie žiadajú, aby sa ich tarifný plat začínal na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej by sa mali odvíjať platové triedy a platové stupne. Pri regionálnom školstve žiadajú tiež signatári deklarácie previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti ministerstva školstva. Financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov by sa malo podľa signatárov deklarácie zvýšiť každoročne o 60 miliónov eur. Každoročne žiadajú tiež zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na pozícii odborného asistenta dosiahol najmenej úroveň 1,7-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Ohodnotenie nepedagogických zamestnancov vysokých škôl by malo byť podľa signatárov deklarácie rovnako primerané a tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni by sa mal začínať na minimálnej mzde.