O chovancoch z Galanty znovu rozhodujú súdy

Resocializačné centrum Čistý deň v Galante by malo opustiť 20 z 34 zverencov.

Čistý deň by malo opustiť 20 z 34 zverencov. V druhej polovici septembra rozhodli o tom súdy v súvislosti s podozreniami zo sexuálneho zneužitia klientov, ktoré preveruje polícia. Niektorí rodičia však s premiestnením detí do iných zariadení nesúhlasia, proti je aj časť klientov. Tí zostali v Galante.

Sudcovia by teraz mali zvážiť, či v prípade protestujúcej skupiny siahnu po nútenom premiestnení, teda či uplatnia výkon súdneho rozhodnutia. Znamená to, že do centra príde kurátor s vyššími úradníkom a dieťa presťahujú, i keď samo nechce. „Sociálni kurátori podali na súd správu o súčasnom stave. Výkon súdneho rozhodnutia je v gescii súdov,“ reagovala hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) na rokovaní sociálneho výboru uviedla, že v niektorých prípadoch bude musieť dôjsť k nútenému výkonu rozhodnutia. "Nie všetci vnímajú rozhodnutie súdu o premiestnení ako svoje a nie sú s ním stotožnení, a preto budú musieť súdy konať ďalej,“ uviedla Žitňanská.

Agendu, ktorú v súvislosti s galantským zariadením eviduje ústredie práce, preverovali v rámci poslaneckého prieskumu poslanci parlamentného výboru pre ľudské práva. Opozičná poslankyňa Erika Jurinová (OĽaNO) po ňom vyhlásila, že všetci mladiství by mali byť preložení po rozhodnutí súdov do iných zariadení. Jurinová tvrdí, že v tomto prípade zlyhal minister práce Ján Richter (Smer), keď nezvládol upraviť systém tak, aby dokázal chrániť deti v tomto domove.

Opozičné poslankyne ústredie práce tvrdo kritizovali, hoci samy pripustili, že nemajú naštudovaný celý protokol z kontroly ústredia v Čistom dni. Vyčítali, že pracovníci ústredia im nevedeli povedať, koľko podnetov bolo podaných na zariadenie, nakoľko ústredie hovorí o piatich, zatiaľ čo Richter spomínal šesť. Poslankyne poukázali aj na neporiadok v dokumentácii. Podľa nich z kontroly ústredia nie je známe, či sa v centre ešte zdržujú terapeuti, na ktorých bol podaný podnet, že zneužívali deti, a akú pracovnú zmluvu mali.

Ústredie práce výčitky opozície odmieta. Pokladá za zarážajúce, že po štyroch hodinách prieskumu, keď poslanci ešte nedostali všetky dokumenty, už informovali verejnosť faktami vytrhnutými z kontexu a predkladajú ich ako „hotové pravdy“. Za nepravdu označili aj tvrdenie, že ústredie nedokázalo potvrdiť, či podnety na činnosť Čistého dňa, ktoré eviduje, sú totožné s tými, o ktorých už dávnejšie hovoril minister Richter. „Tieto podnety boli adresované ministerstvu, ktoré ich postúpilo ústrediu a to ich preskúmalo, prešetrilo a zaslalo ministerstvu výsledky či stanovisko,“ povedala Lukáčová.

„Opozičné poslankyne prezentovali priebežné výsledky prieskumu,“ zasiahol do sporu medzi opozičnými poslankyňami a ústredím práce predseda poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč. Dodal, že prieskum ešte nebol ukončený.

Špeciálny policajný vyšetrovací tím sa zaoberá všetkými podnetmi, ktoré boli podané v súvislosti s kauzou zariadenia Čistý deň. Tri dala matka, ktorej dcéra mala byť podľa nej ešte ako 14-ročná v centre sexuálne zneužitá – a to voči jeho vedeniu, páchateľovi či sociálnej kurátorke, ktorá sa dievčaťu mala venovať. Ďalšie podal sociálny úrad voči matke. Podnety za fyzické ubližovanie mali voči zariadeniu dať aj bývalí klienti.

Polícia začala koncom septembra nové trestné stíhanie pre dva skutky, ktoré sa mali v tomto zariadení stať. Ide o zločin sexuálneho zneužívania a zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Stíhanie pre sexuálne zneužívanie polícia a prokuratúra vlani v novembri zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom.