Dôchodcov čaká zvyšovanie penzií

„V rozpočte Sociálnej poisťovne je na valorizáciu dôchodkov vyčlenených 112 miliónov eur,“ povedal minister financií Peter Kažimír. Vyšší prírastok k penziám presadilo ministerstvo práce ako náhradu za niekoľkoročnú nízku valorizáciu. V novele zákona o sociálnom poistení rezort zmenil vzorec pre výpočet valorizácie. Ak by to neurobil, dôchodky by v budúcom roku vzrástli priemerne o 1,4 eura.

Naposledy seniori dostali výraznejšie pridané v roku 2013, bolo to o 11,2 eura. Potom prišlo k zmene výpočtu valorizácie, tá sa nadviazala aj na rast cien v obchodoch. Práve nečakane nízka inflácia spôsobila, že v roku 2014 dôchodky narástli o 8,8 eura, v roku 2015 o 5,2 eura a vo volebnom roku 2016 len o 1,9 eura.

Razantnejším zvyšovaním dôchodkov štát porazí aj súkromné penzie. Poisťovne totiž predávajú hlavne takzvané neindexované dôchodky, ktoré sa každý rok zvyšujú o nula eur. Demografia však nie je priaznivá, niektorí odborníci pripomínajú, že štát si v budúcnosti nebude môcť dovoliť vyplácať také štedré penzie ako dnes. „Pre priblíženie dnes na jedného dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ poznamenal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Štát tak v budúcnosti bude musieť znižujúci počet pracujúcich riešiť buď zvyšovaním odvodov, vyššími daňami pre firmy, či dovozom pracovnej sily zo zahraničia.