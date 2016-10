Plavčan odporúča školám v Bratislave na piatok riaditeľské voľno

Plavčan to odporúča v súvislosti so summitom predsedov parlamentov EÚ v Bratislave. Dôvodom sú dočasné dopravné obmedzenia, keď budú predsedovia parlamentov rokovať v bratislavskom Starom Meste a následne sa presúvať na bratislavské letisko a diaľnicu do Viedne. Agentúru SITA o tom informoval komunikačný odbor ministerstva školstva.

Udelenie riaditeľského voľna je v kompetencii riaditeľa školy. V prípade jeho poskytnutia musí informovať rodičov zverejnením informácie na verejne dostupnom mieste, čiže napríklad na internete či výveske školy, prípadne cez žiacke knižky. Rovnako by mal túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi školy a príslušnému miestnemu orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

Parlamentný summit, ktorý sa vo štvrtok začína v Bratislave, neprinesie také výrazné obmedzenia ako septembrový summit hláv 27 členských štátov Európskej únie. Ako informoval hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov, mesto nebude uzatvorené a dopravné obmedzenia budú len na čas nevyhnutný na prejazd delegácií alebo počas vystupovania delegácií z áut a prechádzaní do budov.

Dopravné obmedzenia vo štvrtok a v piatok by sa podľa rezortu vnútra mali týkať predovšetkým dopravných trás medzi centrom Bratislavy (hotely River Park, Austria Trend, Sheraton a Carlton, Bratislavský hrad) a letiskom alebo hraničným priechodom Jarovce – Kittsee. V piatok v ranných hodinách sa delegácie budú z hotelov presúvať do Reduty. Rovnako v piatok od 6:00 do 17:00 bude zakázaný vjazd na Mostovú ulicu z Vajanského a Rázusovho nábrežia. Vjazd k hotelu Carlton bude pre hostí možný z Jesenského a Gorkého ulice a zároveň bude riadený a kontrolovaný príslušníkmi polície. Na dvojdňový summit predsedov parlamentov ktorý inicioval predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), potvrdilo účasť 21 šéfov parlamentov z členských krajín Európskej únie a predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz.