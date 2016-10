Ako informoval Martin Lipták z Kancelárie prezidenta SR, vstup pre verejnosť je z Hodžovho námestia dnes od 15:00 do 18:00 a v ďalších pracovných dňoch od 9:00 do 17:00. Prezident Andrej Kiska sa podpíše do kondolenčnej knihy dnes o 15:00. Ako potvrdil riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie Igor Skoček, kondolenčné knihy budú aj na veľvyslanectvách SR v zahraničí.