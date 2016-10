Po Ficovi sa predstavil Danko

Dvojdňové stretnutie šéfov parlamentov EÚ, ktoré sa začalo včera pracovnou večerou na Bratislavskom hrade, sa pôvodne v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ neplánovalo, jeho zvolanie oznámila kancelária šéfa parlamentu začiatkom júla. Náklady na toto stretnutie kancelária predsedu parlamentu podľa hovorkyne Zuzany Čižmárikovej zatiaľ nemá vyčíslené.

Stretnutie šéfov parlamentov EÚ malo podľa tlačovej správy Národnej rady nadviazať na septembrový summit európskej dvadsaťsedmičky, keď sa po prvý raz stretli lídri EÚ bez Veľkej Británie. Británia nie je zastúpená ani teraz, do Bratislavy napokon prišli šéfovia parlamentov 20 krajín a predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. Za rokovacím stolom dnes nebude ani šéf nemeckého Bundestagu, ani predsedovia parlamentov Holandska, Dánska, Grécka, Cypru, Bulharska a Chorvátska.

Summity šéfov parlamentov sa v EÚ nezvyknú organizovať. Zástupcovia národných parlamentov štátov EÚ sa pravidelne stretávajú na úrovní šéfov výborov pre európske záležitosti, ostatný raz v júli v Bratislave. Napriek tomu stretnutie šéfov parlamentov v Bratislave má podľa analytika Vladimíra Bartovica zmysel. „Jedna vec sú parlamentné výbory, ktoré sa stretávajú, a druhá vec politické vedenie parlamentu. Aj keby bolo dôvodom to, že predseda parlamentu sa chce zviditeľniť, takéto stretnutie má zmysel,“ myslí si Bartovic z pražského Inštitútu pre európsku politiku Europeum. Národné parlamenty by celkovo podľa neho mali byť vtiahnuté do debaty o budúcnosti EÚ.

Šéfovia parlamentov majú dnes v Redute diskutovať o viacerých témach. Hovoriť budú o úlohe národných parlamentov pri rozhodovaní o politikách EÚ, sociálnych veciach a globálnej politike. Významné závery z ich dnešnej neformálnej diskusie sa však nečakajú. Ambíciou Danka je založiť tradíciu častejšieho stretávania sa šéfov národných parlamentov, aj preto neformálny bratislavský parlamentný summit dostal podtitul Spoznajme sa lepšie. „Aj brexit bol výsledkom ťažkopádnosti komunikácie medzi jednotlivými štátmi a liknavosť komunikácie spôsobila aj neriešenie problému migrácie. Ak sa nezačnú jednotliví lídri európskych štátov lepšie spoznávať, lepšie komunikovať a častejšie sa stretávať, tak EÚ bude aj naďalej pre mnohých ťažkopádnym mechanizmom a budeme svedkami omnoho väčších brexitov ako doteraz,“ vysvetľuje v tlačovej správe Danko.

Šéfovia európskych parlamentov spoznávali Slovensko na všetky možné spôsoby. Pri včerajšej večeri ich čakalo päť chodov so slovenskej kuchyne, medzi ktorými sa „servírovali“ krátke animované filmy z piatich rôznych regiónov Slovenska. Na tanieroch mali napríklad pečenú cviklu s kozím syrom a šalát z bielej fazule, slovenské ryby a divinu, šúľance i mak, čučoriedky či slaninu. V pohároch mali zasa slovenské odrodové vína a destiláty.

Príprava Národnej rady na summit. Autor: Pravda, Ivan Majerský

Do kultúrneho programu kancelária šéfa parlamentu zaradila ľudovú hudbu s prehliadkou tradičných ľudových krojov, operní sólisti spievali skladby v slovenčine, nemčine a maďarčine ako pripomienku toho, že Bratislava – niekdajší Prešporok – bola v minulosti kozmopolitným mestom, kde ľudia bežne hovorili tromi jazykmi. Na pamiatku si šéfovia parlamentov odniesli cínové postavičky Jánošíka či fujaristu, ale aj kravaty a šatky so vzorom z oblasti Horehronia a kľúčenku z mosadze.

Aj toto stretnutie sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, hoci podľa hovorcu ministerstva vnútra Petra Lazarova dopravné obmedzenia nie sú až také výrazné ako počas septembrového summitu šéfov vlád. Tentoraz sa týkajú najmä dopravných trás, kadiaľ delegácie prechádzali z letiska a na diaľnicu do Viedne, a okolia Reduty.