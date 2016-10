Prvý sneh obliekol Oravu do bieleho

Vo štvrtok sa do bieleho rána zobudili ľudia v najchladnejšej obci, v Oravskej Lesnej. „Trinásť centimetrov snehu napadlo za 24 hodín,“ uviedol Ladislav Murín, ktorý má v záhrade pri dome hydrometeorologickú stanicu. Nie je to nič výnimočné, ako aj to, že po oteplení sneh zase rýchlo zmizne. Stihol však narobiť aj problémy.

„Sneh je ťažký, mokrý, poohýbalo stromy,“ dodal Murín. Mnohé stromy sa nebezpečne naklonili nad cesty alebo na ne spadli. Počas noci vyrážali hasiči na zásahy v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Žilina, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice, aby popadané stromy z vozoviek odstránili.

Ťažký sneh narobil problémy cestárom, poohýbal stromy, niektoré zhodil silný vietor. Autor: LS ORAVA SNOW

V Oravskej Polhore spadlo tiež asi 10 až 15 centimetrov mokrého ťažkého snehu, ktorý spôsobil škody na elektrických a telekomunikačných vedeniach a stĺpoch. „A hlavne si to odniesli stromy,“ povedal starosta najsevernejšej slovenskej obce Michal Strnál.

Prvý sneh síce prikryl aj svahy v lyžiarskych strediskách, no na ten, ktorý vydrží až do otvorenia blížiacej sa zimnej sezóny, si treba ešte počkať.

„Hoci sneh napadol a pripravujeme aj kompletné zasnežovanie našich tratí, na prvú zimnú lyžovačku to zatiaľ nevyzerá,“ hovorí Peter Fajčák, riaditeľ strediska Orava Snow. Zem nie je zamrznutá, sneh je teda iba dočasný a s oteplením sa bude topiť.

V Oravskej lesnej si Riško Bris mohol urobiť prvého snehuliaka. Autor: ČITATEĽ

V Oravskej Lesnej viac snehu už v októbri napadlo aj v roku 2009, ale o týždeň neskôr ako teraz. „Vtedy napadalo ešte viac snehu ako teraz. 14. októbra v Oravskej Lesnej mali 20 cm, o deň neskôr 54 cm a 16. októbra 2009 59 centimetrov. Nasledujúce dni sa sneh začal topiť, čo sa stane aj teraz, a už 23. októbra tam bolo len 5 cm a na druhý deň už sneh nebol,“ spomenul klimatológ SHMÚ Pavol Faško.