Za Michalom Kováčom smútia aj v rodnej obci Ľubiša

Sú na nej Kováčove fotky z jeho pôsobenia v prezidentskom úrade a zo stretnutí s významnými osobnosťami, akými boli pápež Ján Pavol II. či bývalý americký prezident Bill Clinton. Ako informoval starosta obce Jozef Sklenčár, v blízkej budúcnosti by chceli v obci zriadiť aj prezentačnú miestnosť Michala Kováča.

„Aby sme si mohli živo pripomenúť nášho prezidenta,“ uviedol starosta, ktorý si Michala Kováča pamätá ako dobrého človeka. Do obce chodil často, kým to dovolil jeho zdravotný stav. „Pán prezident sa živo zaujímal o našu obec, spoluobčanov, svojich spolužiakov. Pri každej návšteve navštívil obecný úrad, kostol a faru. Veľmi dobre naňho spomíname. Je to veľká strata pre Slovensko a najmä našu obec. Odišiel dobrý občan a človek,“ povedal Sklenčár. Dodal, že obec sa chystá vypraviť s rodákmi obce autobus na prezidentov pohreb.

Na pohreb sa chystajú aj jeho príbuzní z obce, ktorí správu o úmrtí významného člena rodiny nesú ťažko. „Spomíname iba v dobrom. Bol to čestný, svedomitý, spravodlivý človek a veľký dobrák,“ uviedla krstná dcéra zosnulého prezidenta Emília Džuganová.

„Mrzí nás len jedna vec, a to, že sa nedočkal spravodlivosti o únose jeho syna. On nechcel nikoho potrestať, ani nikomu ublížiť. Chcel len, aby sa morálne mohol očistiť. Žiaľ, toho sa nedočkal.“ Prezradila, že s rodinou v Bratislave boli v kontakte pravidelne. Naposledy sa s Michalom Kováčom videli na oslave jeho 86. narodenín koncom augusta. Zdravotne však už nebol v poriadku.

„Keď sme odchádzali, chcel si zaspievať východniarsku Kapura, kapura… Touto pesničkou sme sa s ním rozlúčili,“ zaspomínala si a odkázala: „Odchádza od nás človek s veľkým srdcom. Ujo, odpočinutie večné nech ti svieti a odpočívaj vo svätom pokoji.“

Prvý slovenský prezident Michal Kováč zomrel vo veku 86 rokov v stredu 5. októbra o 19:50 v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Do nemocnice ho previezli v piatok 30. septembra na kardiologickú jednotku intenzívnej starostlivosti. Dôvodom boli kardiovaskulárne problémy. Bývalý prezident bojoval s podlomeným zdravím už niekoľko rokov.