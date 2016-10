Učitelia dali ministrovi financií bazálny investičný kruh

Bazálny investičný kruh vyjadruje to, že keď štát investuje do školstva, zvyšuje sa atraktivita školského prostredia, následne vzniká konkurencia medzi učiteľmi a v školstve tak ostávajú iba tí kvalitnejší. Vysvetlil Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov.

Kvalita učiteľov následne prináša tiež lepšie výsledky žiakov a lepší žiaci stoja za rastom HDP štátu, čo podľa Crmomana uviedla už aj štúdia Inštitútu finančnej politiky pod ministerstvom financií. Keď rastie HDP, môže štát investovať do školstva a kruh sa tak ďalej točí.

Crmoman sa vyjadril aj k výsledkom kolektívneho vyjednávania, ktoré sú podľa neho výsmechom. „Už teraz hlásia mnohé školy, že nebol zvýšený mzdový normatív, čiže školy nemajú ani na šesťpercentné zvýšenie od septembra,“ upozornil navyše Crmoman.

Nespokojní učitelia dnes zároveň štrajkujú. Crmoman hovorí, že štyri hodiny dnes neodučí vyše 1 700 učiteľov z 204 škôl na Slovensku. Pridávajú sa podľa neho nové školy a striedajú tých učiteľov, ktorí sa do štrajku zapojili od jeho začiatku. V stredu 12. októbra sa opäť stretnú signatári Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku a budú rokovať o súčasnej situácii.

Stupňovaný štrajk

Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila začiatkom septembra stupňovaný štrajk učiteľov, ktorý sa začal v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že sa doň zapojilo 1 773 učiteľov zo 106 škôl zo všetkých krajov. Štrajk pokračoval v stredu 21. septembra, keď 2 000 učiteľov z vyše 150 škôl prerušilo prácu na dve vyučovacie hodiny. Vo štvrtok 29. septembra prerušilo 2 031 učiteľov prácu na tri hodiny. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve je približne 89-tisíc. Učitelia následne budú v štrajku pokračovať vo štvrtok 13. októbra, v stredu 19. októbra a v utorok 25. októbra. Intervaly štrajkových dní tak skrátia z pôvodných osem dní na šesť dní. Vo všetkých termínoch vynechajú prvé štyri vyučovacie hodiny.

Tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe by sa mali podľa predbežnej dohody od začiatku budúceho roka zvýšiť o štyri percentá. Po treťom kole vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu to v stredu 5. októbra uviedol minister financií Peter Kažimír. Predbežne dohodnuté zvýšenie platov by sa však netýkalo pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, keďže im sa platové tarify zvýšili od začiatku septembra tohto roka o šesť percent.