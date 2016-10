Dážď, hmly a sem-tam aj slnko. Ďalšie dni budú sychravé

Bratislavčanov v piatok príjemne prekvapilo slnečné počasie. Na snímke zo záhrady Prezidentského paláca chystajú organizátori jednu z inštalácii 2. ročníka medzinárodného festivalu umenia Biela noc, ktorý sa v hlavnom meste uskutoční v sobotu od 19 do 02:00 v noci.

Problémom je, že zrážok už bolo veľa, a teraz k nim pribudnú ďalšie. Tie však nebudú smerovať od severovýchodu až severu ako doteraz, ale od juhu až juhozápadu. Cez deň nebude tak chladno, ako bolo počas týždňa, ale pršať bude naďalej.

Už teraz tu máme vlhké prostredie, a ďalšie zrážky môžu spôsobiť komplikácie. Oteplenie sa prejaví aj tým, že časť vody sa vyparí a vznikne hmla alebo inverzná oblačnosť.

„To bude potom brániť slnečnému svitu. A slnečný svit je v tomto ročnom období veľmi dôležitý, rozhoduje o tom, či teplotu vzduchu vnímame ako príjemnú, alebo nepríjemnú. Ak nebude svietiť slnko, teploty cez deň nemôžu byť veľmi vysoké, aj keď sem príde nejaký teplejší vzduch. Problémom nasledujúceho obdobia teda je, ako veľa bude pršať a ako dlho bude svietiť slnko v prestávkach medzi zrážkami,“ vraví Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Takéto počasie nie je pre mnohých ľudí veľmi pekná perspektíva, nemôžu ísť von, ako by chceli, poľnohospodári majú problémy so zberom úrody. Smerujeme k októbru bohatému na zrážky. Októbre sa vyznačujú tým, že majú veľký rozptyl charakteru počasia, môžu byť príjemné a teplé, ale aj veľmi sychravé a mokré. Toto bude zrejme október z tej druhej kategórie.

Klimatológ pripomína, že mokrý október má aj svoju kladnú stránku. Tieto dažde sú dôležité pre zvýšenie zásob podzemných vôd. V budúcom roku môže byť málo zrážok, a potom budeme vodu čerpať zo zásob, čo sa vytvorili pod zemou.

Musíme si zvyknúť aj na mrazy. Zmenšila sa oblačnosť, a to je predpoklad na to, že teplota môže v noci a ráno klesnúť pod bod mrazu. Tam, kde bude hmla, by nemali mať problém s mrazmi. Ale ak sa niekde hmla nevytvorí a bude jasno, tam riziko mrazov je dosť vysoké.

Už sme ich pocítili aj v piatok ráno. Mrzlo na západnom aj strednom Slovensku, väčšina východného Slovenska však bola bez mrazov. Východ krajiny ochránila oblačnosť a hmly. Na západnom Slovensku bol najsilnejší prízemný mráz v Piešťanoch, mínus 5,6 stupňa.

Nebol to len prízemný mráz do piatich centimetrov nad povrchom zeme, ale aj v úrovni dva metre, v Piešťanoch to bolo –1,2 stupňa, v Kuchyni na Záhorí –0,6 stupňa, v Nitre –0,4 stupňa, mrzlo aj v kotlinách na Ponitrí a v Prievidzi.

Snehu bolo najviac vo štvrtok ráno. Počas dňa sa topil, ale niekde ešte zostal. Samozrejme, predovšetkým v Tatrách. Na Štrbskom Plese bolo v piatok ráno 20 cm snehu, na Lomnickom štíte 45 cm, na Chopku 10 cm. Okrem týchto troch meteorologických staníc sneh zostal už iba na Orave, v Oravskej Lesnej 3 cm a v Liesku 4 cm.

„V sedlách Tatier sa môže udržať, a to by malo byť upozornením pre ľudí, ktorí sa chystajú na turistiku. Tatranské chodníky sú stále otvorené. Treba však dávať pozor, pretože sneh sa mohol roztopiť a znova zamrznúť, takže na niektorých miestach môže byť ľad, čo je dosť nebezpečné. Vo vysokých horských polohách Tatier sa teraz podmienky veľmi zhoršili v porovnaní s tým, ako tam bolo v septembri,“ upozorňuje Pavol Faško.