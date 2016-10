Platy o 25 percent zvýšiť nevieme, tvrdí Plavčan

Minister zároveň dodal, že aj 10-percentné zvýšenie platov učiteľov by pohltilo celú sumu navýšenia rozpočtu rezortu školstva, ktorá je určená na reformu. Peniaze pritom podľa Plavčana rezort potrebuje aj na iné reformné kroky v školstve.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek uviedol, že existuje predpoklad na zvýšenie platov učiteľov aj počas roku 2017. Prípadné vyhlásenie štrajku podľa neho pritom závisí od návrhu, s ktorým príde ministerstvo školstva. Poslanec za SaS Branislav Gröhling hovorí, že peniaze rezortu školstva na rok 2017 umožňujú relatívne slušné zvýšenie platov. Nastolil však otázku, či nezačneme uvažovať o zmene systému financovania. Upozornil pritom na to, že v súčasnosti majú starší učitelia vyššie platy, avšak vyšší vek učiteľa neznamená automaticky aj vyššiu kvalitu vzdelávania. Otázka podľa neho je, či by nemal byť stanovený jeden základný plat, ktorý by vyriešil vstupné platy mladých učiteľov, a následne by ohodnocovali ďalšie kroky učiteľov. Časť ohodnotenia by podľa neho mala závisieť od kvality.

Plavčan hovorí, že učitelia si zaslúžia vyššie platy, ako majú dnes. Upozornil, že existuje rezerva na rokovanie s odbormi, aby sa zvýšili platy učiteľov v roku 2017. Ide však skôr o model, ako to urobiť. Model základného platu, o ktorom hovoril Gröhling, označil Plavčan za veľmi dobrý. V hre je podľa neho aj možnosť prekopať platový model. Ako dodal, učiteľom prisľúbili šesťpercentné zvýšenie platov každý rok. Treba však hľadať efektívny model, ako to urobiť. Začiatok by malo byť podľa Plavčana plošné zvyšovanie, lebo platy učiteľov sú nízke. Neskôr však chce zohľadňovanie princípu zásluhovosti.

Plavčan a Gröhling sa v sobotu venovali aj téme optimalizácie siete škôl. Plavčan uviedol, že optimalizácia neznamená len znižovanie počtu škôl, ale napríklad aj zvyšovanie počtu pri materských školách. Reforma podľa neho však bude bolestivá napríklad pri druhom stupni základných škôl a pri stredných školách. Gröhling rovnako tvrdí, že racionalizácia je nutná. Poslanec za SaS sa však pýta, kto bude zodpovedný za rušenie škôl a na základe čoho racionalizáciu budú robiť, keďže nemáme dáta o uplatniteľnosti žiakov podľa vyštudovaných škôl. Upozornil pritom aj na fakt, že aj ministerstvo školstva malo racionalizovať sieť svojich priamo riadených organizácií, no doteraz sa tak nestalo.

Plavčan tvrdí, že za rozhodnutím pri racionalizácii bude ministerstvo. Ak zriaďovatelia budú chcieť školu udržať, budú musieť hľadať zdroje na jej dofinancovanie. Plavčan však hovorí, že sa nemôže k racionalizácii vyjadrovať konkrétne, keďže pracovné skupiny stále pracujú na tézach. Minister zároveň odmietol, že racionalizácia by mala priniesť iba kozmetické úpravy.