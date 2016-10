Lajčák: Post šéfa Valného zhromaždenia OSN by sme mali mať istý

Slovensko predložilo aj kandidatúru na post predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN v rokoch 2017 – 2018. Ako potvrdil Lajčák, „to je prakticky hotové, pretože to je funkcia, kde sa práve regionálny princíp a princíp geografickej rotácie veľmi striktne dodržuje“.

Nový predseda Valného zhromaždenia sa funkcie ujme v septembri 2017 a bude z Východoeurópskej regionálnej skupiny. Ako dodal šéf slovenskej diplomacie, Slovensko je jediným uchádzačom o túto funkciu. Presné meno Lajčák ešte prezradiť nechcel, rozhodne sa o ňom v najbližších dňoch. „Fakt je, že to naše miesto nikto nespochybnil. Ja už neverím, že by teraz do tejto súťaže niekto vstúpil. Čiže tú funkciu budeme mať,“ skonštatoval minister.

Okrem toho sa Slovensko zaujíma aj o miesto v Rade OSN pre ľudské práva, a to na funkčné obdobie 2018 – 2020, pričom voľby sa budú konať budúci rok. „V tejto chvíli sú dvaja kandidáti na dve uvoľnené miesta, čiže to by malo byť v zásade automatické,“ uviedol Lajčák. Pokiaľ ide o miesto medzi nestálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, tam máme záujem byť jej členmi v rokoch 2028 – 2029. „Tam je ešte veľa času a faktom je, že aj tieto kandidatúry sa rozbiehajú s veľkým predstihom. Sme jediným kandidátom za našu regionálnu skupinu a ja verím, že to tak aj ostane,“ povedal šéf rezortu zahraničných vecí s tým, že pokiaľ vstúpi do toho niekto iný z tej istej regionálnej skupiny, tak sa to môže celé komplikovať a výrazne predražovať.

Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo, a to v rokoch 2006 až 2007. Pôsobili sme aj v Rade OSN pre ľudské práva (2008 – 2011) a v Hospodárskej a sociálnej rade (ECOSOC) v rokoch 2010 – 2012, pričom v poslednom roku sme jej aj predsedali.