Beblavý: Žilinský kraj nakúpil CT predražené o vyše 800-tisíc eur

Kompletné informácie Beblavý zverejnil na osobnej internetovej stránke. V roku 2011 sa Žilinský samosprávny kraj rozhodol kúpiť dva CT prístroje pre svoje nemocnice v Trstenej a Liptovskom Mikuláši. Kraj súťažil zároveň kúpu prístroja aj pozáručný servis k nemu. O zákazku sa uchádzali štyria uchádzači, z ktorých jeden bol vyradený. Zvyšní traja dodávatelia zviedli zúrivý súboj v elektronickej aukcii, ktorú vyhral ten najdrahší, dodáva v písomnom stanovisku na stránke.

Ako ďalej uvádza, súťaž vyhrala firma INTES Poprad, s ktorou podpísal Juraj Blanár dve zmluvy. Podľa prvej z nich kúpil 21. decembra 2011 obe CT za spolu 790 000 eur aj s DPH, čo predstavovalo úsporu státisícov eur, ako ponúkala konkurencia. O dva mesiace neskôr Blanár podpísal s firmou INTES na základe tej istej súťaže aj Zmluvu o pozáručnom servise.

CT prístroje totiž mali 2 roky zmluvnú záruku, Žilinský samosprávny kraj si hneď od začiatku objednal aj servis na ďalších 5 rokov. Z toho prvé tri roky ŽSK podľa zmluvy mal zaplatiť 1 290 000 eur a za ďalšie 2 roky 192 000 eur. 7 rokov fungovania CT prístrojov od INTESu tak stojí 2,272 milióna eur. Podľa informácií na webe ŽSK k týmto zmluvám neboli uzavreté žiadne dodatky.

Podľa Beblavého konkurencia ponúkla lacnejší balík. Siemens chcel za predaj prístrojov spolu 1,447 milióna eur, ale servis ponúkal za 1 cent ročne. Firma SaT Slovakia chcela 1,63 mil. eura, ale servis tiež ponúkala za 1 cent. Podľa podmienok súťaže obe firmy tento pozáručný servis museli zmluvne garantovať minimálne na 5 rokov. Poslanec poukázal, že skutočná cena tak bola o 57% vyššia ako najvýhodnejšia ponuka, v číselnom vyjadrení je to 824 999,9 eur.

ŽSK dal do súťaže o každé CT tri kritériá: cenu za prístroj, cenu za ročný pozáručný servis a počet mesiacov, ktoré bude CT možné splácať. „V normálnej súťaži by spočítali kúpnu cenu a cenu za pozáručný servis na toľko rokov, koľko ho chcú, napríklad päť. Odborne sa tomu hovorí náklad na životný cyklus prístroja. Vyšlo by im, že najlacnejšiu ponuku dáva Siemens a INTES najdrahšiu,“ povedal Beblavý.

Kraj však podľa opozičného poslanca podmienky nastavil tak, že tieto kritériá umelo rozdelil už pri bodovaní – na kúpnej cene bolo možné získať 60 bodov a na pozáručnom servise 24. „INTES tak získal obrovské body na kúpnej cene a potom napálil šialene predražený pozáručný servis. Takáto "maličkosť“ v praxi znamenala, že INTES s drahšou cenou mal lepšie body ako Siemens a SaT Slovakia s nižšou cenou,“ vysvetlil.

Beblavý je presvedčený, že plnú zodpovednosť nesie župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a vyzval ho, aby sa vzdal svojho postu.