Ako vyplácal Matovič hudobníkov?

Podľa anonymného oznámenia to mal urobiť na ruku bez dokladu, aby sa tak vyhol plateniu daní. Okresná prokuratúra Bratislava I prijala minulý týždeň trestné oznámenie. Matovič obvinenia poprel a tvrdí, že všetko vie zdokladovať.

Na internete sa však objavil telefonický rozhovor s Danielom Tatarom, vedúcim kapely Gipsy Daniel, ktorý však naznačuje niečo iné. „Hej, tak sme hrali tam akciu v Bratislave pre Matoviča," hovorí a dodáva: „Ja nemusím robiť faktúru ani nič, ani žiadnu zmluvu, mne to je jedno. My to ani nezdaňujeme."