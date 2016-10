Z vraždy v Župčanoch polícia obvinila 16-ročného mladíka

Ako uviedol Sabol, v pondelok v skorých ranných hodinách príslušníci KR PZ v Prešove v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom (PPÚ) v Prešove podnikli akciu na zaistenie vecí, stôp a páchateľa v prípade vraždy, ktorá sa stala 25. septembra v katastri obce Župčany. Pri policajnej akcii boli zadržaní dvaja mladiství. Po vykonaní prvotných procesných úkonov jednu osobu prepustili.

„Na základe zisteného skutkového stavu bolo doposiaľ voči netrestanému Petrovi Š. z obce Župčany, študentovi Strednej odbornej školy, vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný závažnejším spôsobom konania, za ktorý mu ako mladistvému hrozí trest odňatia slobody od sedem do 15 rokov,“ povedal krajský policajný riaditeľ s tým, že vyšetrovateľ KR PZ v Prešove prokurátorovi Krajskej prokuratúry dá podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.

Obeťou vraždy bol 43-ročný slobodný a bezdetný Rastislav Z. zo Spišských Vlach. Ten sa podľa zistení polície s páchateľom dohodol na stretnutí cez sociálnu sieť za účelom poskytnutia sexuálnych služieb. „Išlo o ich prvé vzájomné stretnutie a netvorili spolu žiaden pár,“ informoval Sabol. Nebohý prišiel na miesto stretnutia v nočných hodinách na svojom aute značky Škoda Fabia, do ktorého nastúpil podozrivý a spolu odišli na časť zvanú Biela hlina.

„Z doposiaľ nezistených príčin došlo k ich konfliktu, po ktorom mladistvý fyzicky nožom zaútočil na Rastislava Z.,“ uviedol Sabol. Na tele nebohého policajti napočítali spolu 27 bodno-rezných rán. „Opakovane najmenej 15-krát ho bodol do hrude. Po prekonaní tejto obrany pokračoval obvinený v bodaní najmenej päťkrát v oblasti chrbta a päťkrát do zadnej a bočnej časti krku. Poškodený zraneniam podľahol,“ dodal Sabol.

Obvinený po spáchaní skutku podľa policajných informácií odišiel z miesta činu na vozidle poškodeného, pričom sa na viacerých miestach zbavoval jeho odevu a osobných vecí. Vozidlo zaparkoval na málo frekventovanom mieste v obci Župčany a následne sa zbavil aj svojho odevu, na ktorom bola krv poškodeného. „Všetky tieto veci sa policajtom podarilo zabezpečiť pre účely trestného konania ešte pred zadržaním podozrivého,“ uviedol Sabol.

V rámci policajnej akcie bola vykonaná domová prehliadka rodinného domu, v ktorom obvinený býva spolu s matkou, starými rodičmi a piatimi súrodencami. Zaistené boli rôzne predmety a stopy, ktoré sú predmetom znaleckého a expertízneho skúmania a následne budú porovnané so stopami na mieste činu. „Otázky pohnútky a motívu páchateľa ako aj ďalšie okolnosti skutku budú predmetom ďalšieho dokazovania,“ uviedol Sabol.

Polícia v tomto prípade vykonala aj analýzy veľkého množstva dát internetovej a telefonickej komunikácie i kamerových záznamov. „Všetky tieto objemné dáta bolo potrebné postupne analyzovať, dávať do súvislostí a selektovať, aby sme mohli zostaviť na minúty presný pohyb poškodeného a podozrivého počas dňa až do skutku a prienik týchto dvoch rôznych zabezpečených informácií, v porovnaní so stopami z miesta činu a priebežnými výsledkami z expertízneho skúmania, nás doviedol až na konkrétnu osobu podozrivého,“ dodal zástupca riaditeľa prešovskej kriminálnej polície Ján Leško.

Polícia má podľa neho zabezpečené dostatočné množstvo dôkazov, ktoré ju viedli k vzneseniu obvinenia. „V najbližších hodinách bude mladistvý vypočutý v postavení obvineného,“ dodal Leško, ktorý potvrdil, že pri domovej prehliadke boli nájdené aj predmety súvisiace s inou trestnou činnosťou, ktoré budú odstúpené na prešetrenie ďalším policajným zložkám.