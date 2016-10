Rakvu s Michalom Kováčom prevezú počas pohrebu na historickej lafete

Prevoz telesných pozostatkov na lafete s vojenskými poctami zodpovedá historickým tradíciám bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale aj spôsobu vzdania úcty v iných krajinách.

Podobne použili lafetu pred piatimi rokmi na pohrebe prezidenta Václava Havla, rovnako viezla na poslednej ceste prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka a prezidenta Ludvíka Svobodu. Aj telesné pozostatky rakúskeho prezidenta Thomasa Klestila a poľského prezidenta Lecha Kaczyńského prevážali na delostreleckej lafete zahalenej štátnou vlajkou, informuje Krpelan.

Delostrelecká húfnica váži 2 790 kilogramov a jej maximálny dostrel bol takmer 12 kilometrov. Do výzbroje Československej armády sa rekonštruovaná húfnica dodávala v rokoch 1975 až 1978. Po roku 1993 prevzala časť húfnic do svojej výzbroje aj Armáda Slovenskej republiky. Z jej výzbroje boli húfnice vz. 38/74 vyradené začiatkom roka 1994.

Prvý slovenský prezident Michal Kováč zomrel vo veku 86 rokov v stredu 5. októbra o 19:50 v Nemocnici sv. Michala. Na kardiologickú jednotku intenzívnej starostlivosti tejto nemocnice ho previezli v piatok 30. septembra. Dôvodom boli kardiovaskulárne problémy. Bývalý prezident bojoval s podlomeným zdravím už niekoľko rokov.

Lafeta delostreleckej húfnice z fondu Vojenského historického múzea v Piešťanoch, na ktorej budú počas štátneho pohrebu prevezené pozostatky prezidenta Michala Kováča. Autor: SITA, Kancelária prezidenta SR

Štátny pohreb prezidenta Michala Kováča bude vo štvrtok. V tento deň bude v čase od 8:00 do 17:00 štátny smútok. Ministerstvo vnútra už vyzvalo všetky štátne orgány a inštitúcie ako aj orgány územnej samosprávy na úpravu vlajkovej výzdoby na znak štátneho smútku. Štátne vlajky by mali byť spustené do pol žrde a vyvesené budú aj čiernej zástavy. Zakázané sú aj hazardné hry.

Verejnosť sa bude môcť rozlúčiť s prezidentom Michalom Kováčom na Bratislavskom hrade v stredu. Na Hrade bude vo štvrtok aj prvá časť štátneho pohrebu, odtiaľ sa smútočný sprievod spolu s rakvou presunie cez Palisády do Prezidentského paláca, kde sa uskutoční posledná rozlúčka s vojenskými poctami. Vojaci na jeho počesť vypália salvy.

Telesné pozostatky následne prevezú na civilnom vozidle na zádušnú omšu v Dóme sv. Martina. Rodina sa s Michalom Kováčom rozlúči na súkromnom obrade na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Pohreb organizuje štátna komisia, ktorú schválila vláda SR spolu s členmi rodiny Michala Kováča. Pozvánku na pohreb neobdržal bývalý premiér Vladimír Mečiar, uvádza portál Aktuality.sk

V Prezidentskom paláci je pre verejnosť k dispozícii kondolenčná kniha. Zapísať sa do nej je možné od 9:00 do 17:00.