Krempaská a Weisenbacher podali na OĽaNO oznámenie za daňový podvod

Pokiaľ Igor Matovič nechce tvrdiť, že rok 2016 je rokom cashu, tak ho žiadame, aby zverejnil doklad o bankovom prevode, ktorým zaplatil v júli tohto roku honorár hudobnej skupine Gipsy Daniel za vystúpenie na spoločnom mítingu so stranou SaS. Novinárom to povedali Alena Krempaská a Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv (IĽP) po tom, čo do podateľne Generálnej prokuratúry SR v Bratislave odniesli podanie z podozrenia trestného činu daňového charakteru, ktorý podľa nich spáchali práve SaS a OĽaNO.