Muž, ktorý odpojil syna od prístrojov, je vinný, dostal však mierny trest

Súd zmenil právnu kvalifikáciu skutku, z ktorého bol Jozef A. obžalovaný, a to z obzvlášť závažného zločinu vraždy na chránenej osobe na prečin usmrtenia z nedbanlivosti. „Teda inému z nedbanlivosti spôsobil smrť a čin spáchal na chránenej osobe, blízkej osobe a chorej osobe,“ uviedol sudca v rozsudku. V zdôvodnení vysvetlil, že Jozef A. sa previnil tým, že napriek poučeniu o tom, že syna nemá odpájať od dýchacích prístrojov, rady lekárov nepočúvol, čo viedlo k Dominikovej smrti. Do úvahy súd vzal dve výpovede Jozefa A. pred vyšetrovateľom tesne po spáchaní skutku, v ktorých sa k odpojeniu priznal. Výpoveď priamo na pojednávaní neskôr pozmenil. Podľa súdu ale nebol preukázaný úmysel vraždiť, o čom svedčí odpájanie a zapájanie prístroja pri snahe o resuscitáciu.

Vymeraný trest je pod dolnou hranicou sadzby, keďže v podobných prípadoch sa pohybuje od dvoch do päť rokov. Obžalovaný sa, ako potvrdili všetci svedkovia, o svojho syna príkladne dlhé roky staral a doteraz nebol nikdy súdený. Sudca priznal, že nebyť väzby a stíhania na slobode, trest by bol pravdepodobne podmienečný. „Súd má za to, že akýkoľvek výkon, hoci aj podmienečného trestu, už nie je potrebný a uložil trest v rozsahu, v akom obžalovaný trest už vo väzbe vykonal,“ uviedol sudca s tým, že v tomto prípade už preto nie je potrebné dávať obžalovanému podmienku. O náhradu škody pre pozostalú manželku súd nerozhodol, keďže až do skončenia procesu nedošlo k vyčísleniu škôd.

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obe strany sa k nemu na pojednávaní nevyjadrili. Obžalovaný ale netajil spokojnosť. „Ja verím tomu, že to bola obeta za to, že syna som miloval a vedome by som mu neublížil. Je to nedbanlivosť, nie je to vražda. Spravodlivosti bolo učinené zadosť. Aj keď bol rozsudok s tým, že to bola vina, nie je to 25 rokov až doživotie,“ povedal Jozef A., ktorý sa poďakoval za podporu, ktorej sa mu dostalo z celého Slovenska.

Obhajoba ešte zváži odvolanie

Podľa jeho obhajcu Daniela Lipšica však ešte zvážia odvolanie, keďže je podľa neho sporné, ako k odpojeniu Dominika prišlo a či vôbec k nedbanlivosti došlo, keďže podľa neho údaje z pľúcnej ventilácie hovoria, že Dominik v daný deň zomieral. „Som ale rád, že súd povedal, že tam nikdy priamy alebo nepriamy úmysel Dominika usmrtiť nebol. Pre mňa bolo hneď od začiatku nejasné, z akých dôvodov obžaloba tú vec vidí ako vraždu, pretože to vražda nikdy nebola,“ povedal Lipšic.

Podľa zástupcu prokuratúry Mareka Švagerka znie rozsudok zaujímavo a je uprostred názoru prokuratúry a obhajoby. „Počkáme si na písomné vyhotovenie rozhodnutia, zvážime ďalší postup a prípadné odvolanie,“ uviedol Švagerko. Obe strany majú na podanie odvolania zákonnú lehotu 15 dní.