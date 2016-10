Verejnosť sa s Kováčom môže rozlúčiť dnes na Hrade

Vo štvrtok napoludnie budú päť minút vyzváňať zvony v celej Bratislave. Smútočný sprievod sa v tomto čase začne presúvať z Bratislavského hradu na predné nádvorie Prezidentského paláca. Cestu Palisádami budú lemovať príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Rakvu prevezú vojaci podľa historických tradícií na lafete delostreleckej húfnice. Počas smútočného sprievodu bude zahalená štátnou vlajkou a bude ju ťahať vojenské vozidlo. Okolo lafety budú pochodovať príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky.

Na záver smútočného sprievodu budú pochodovať tri vojenské útvary: 60 vojakov pozemných síl, 60 vojakov vzdušných síl a 60 vojakov špeciálnych síl. Približne o 13:00, po hymne a minúte ticha, počas poslednej rozlúčky na nádvorí Prezidentského paláca, zaznie 20 delostreleckých sálv z nábrežia Dunaja.

Po rozlúčke v Prezidentskom paláci telesné pozostatky Michala Kováča prevezú na civilnom vozidle na zádušnú omšu do Dómu sv. Martina, kam je pozvaná aj verejnosť. Pri Dóme sv. Martina bude tiež umiestnená veľkoplošná obrazovka, ktorá bude vysielať celý priebeh štátneho pohrebu od 11:00. Zádušnú omšu bude celebrovať arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Slovom budú na prezidenta Michala Kováča spomínať prezident Andrej Kiska, bývalý poradca prezidenta Pavol Demeš a nevlastný brat prezidenta, historik Dušan Kováč. S hudobnou vsuvkou vystúpi sopranistka Simona Houda Šaturová. Prvé čítanie bude mať herečka Monika Hilmerová.

Prezident Michal Kováč bude pochovaný v kruhu najbližšej rodiny na Ondrejskom cintoríne, bez prítomnosti médií a verejnosti. Na pohrebe budú aj zástupcovia Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky.

Na štvrtok je vyhlásený aj štátny smútok

V deň pohrebu bude štátny smútok od 8:00 do 17:00. Ministerstvo vnútra už vyzvalo všetky štátne orgány a inštitúcie, ako aj orgány územnej samosprávy na úpravu vlajkovej výzdoby na znak štátneho smútku. Štátne vlajky by mali byť spustené do pol žrde a vyvesené budú aj čiernej zástavy. Zakázané sú hazardné hry.

Prvý slovenský prezident Michal Kováč zomrel vo veku 86 rokov v stredu 5. októbra o 19:50 v Nemocnici sv. Michala. Na kardiologickú jednotku intenzívnej starostlivosti tejto nemocnice ho previezli v piatok 30. septembra. Dôvodom boli kardiovaskulárne problémy. Bývalý prezident bojoval s podlomeným zdravím už niekoľko rokov.