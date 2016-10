Školské odbory odmietli zvýšenie platov o 6 percent

Ponuku dostali na stretnutí s ministrom školstva Petrom Plavčanom a predsedom SNS Andrejom Dankom večer v utorok 11. októbra. Následne by sa podľa ponuky mali zvyšovať platy pedagogických a odborných zamestnancov o šesť percent aj od septembra 2018, od septembra 2019 a od 1. januára 2020.

Rada odborového zväzu však rozhodla o pokračovaní v rokovaniach, keďže chce presadiť zvýšenie od 1. januára 2017 a o vyššie percento. Na dnešnom brífingu to povedal predseda školských odborov Pavel Ondek.

Ondek tiež uviedol, že minister školstva plánuje zvýšenie platov začínajúcich pedagógov. „Sú dve alternatívy. Jedna alternatíva by podľa ministra školstva stála okolo 17 miliónov eur. Druhá alternatíva by stála okolo 21 miliónov eur,“ povedal Ondek s tým, že odbory však navrhujú tretiu alternatívu a to, aby boli zaradení do vyššej platovej triedy.

O ponuke na zvýšenie platov dnes hovorili aj signatári Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Vyjadrili pritom svoju nespokojnosť. Rovnako navrhujú zvýšenie od 1. januára a zvýšenie sa im zdá navyše tiež nízke. Ondek predpokladá, že rokovania budú pokračovať, keďže ešte nie je uzavretá kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta za Slovenskú rektorskú konferenciu uviedol, že rektorská konferencia bude zasadať v piatok a chcú vydať odporúčanie na ďalšie rokovania. Požaduje, aby bolo školstvo prioritou spoločnosti. Podľa rektora Mičietu nejde iba o platy, ale o to, aby školstvo dostalo dostatok prostriedkov na fungovanie.

Ako dodal, školy majú problém aj s financovaním základných výdavkov, ktoré súvisia s prevádzkou zariadení. Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov uviedol, že treba razantnú odpoveď. Zopakoval, že vláda učiteľov ignoruje a doteraz nedala relevantnú odpoveď, prečo nechcú dať viac peňazí do školstva.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy a partnerské organizácie pôsobiace v školstve ešte 29. septembra vyhlásili, že trvajú na znení Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Deklarácia sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva. Odbory a partnerské organizácie pôsobiace v školstve ju podpísali 17. februára.

Požadujú v nej napríklad to, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca volebného obdobia najmenej šesť percent. Vo štvorročnom volebnom období by sa tak malo financovanie školstva zvyšovať najmenej o 0,5 percenta z HDP oproti predchádzajúce­mu roku.

V deklarácii tiež žiadali, aby sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent.

Školské odbory navrhovali 25-percentné zvýšenie taríf pedagogických a odborných zamestnancov aj do kolektívnej zmluvy na budúci rok. Konfederácia odborových zväzov však v hlasovaní odmietla návrh školských odborov a prešiel návrh na zvyšovanie platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy o 10 percent.

Na základe kolektívneho vyjednávania medzi Konfederáciou odborových zväzov a vládou by však mali rásť zamestnancom v štátnej službe a vo verejnom záujme platové tarify od 1. januára 2017 o štyri percentá a od 1. septembra o dve percentá.

Dohodnuté zvýšenie platov v kolektívnom vyjednávaní by sa navyše netýkalo pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, keďže podľa ministra financií sa im platové tarify zvýšili od začiatku septembra tohto roka o šesť percent.

Minister školstva Peter Plavčan však uviedol, že v rozpočte rezortu sú aj prostriedky, ktoré môžu využiť na zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania a zvyšovanie platov učiteľov v roku 2017.