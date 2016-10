Predraženými CT prístrojmi sa bude zaoberať zdravotnícky výbor

Predseda ŽSK Blanár na brífingu opätovne odmietol, že kraj nakúpil prístroje predražene. "Nemáme čo skrývať, Žilinský samosprávny kraj urobil všetko v zmysle zákona, čiže na našej strane je zákon a urobil to aj transparentne, pretože použil jednu z najtransparen­tnejších súťaží.

Odmietam akékoľvek manipulácie o tom, že niečo mohlo byť predražené. Nič nebolo predražené, nakúpili sme jedny z najlacnejších prístrojov v tej dobe, vrátane päťročného pozáručného servisu," povedal.

Ako zdôvodnil poslanec Suchánek, podľa zverejnených informácií vzniklo podozrenie, že kritériá pri spomínanom obstarávaní neboli nastavené transparentne. „Zvolávame mimoriadny zdravotnícky výbor, aby župan a poslanec Blanár vysvetlil a objasnil práve tieto nezrovnalosti,“ konštatoval.

Elektronická aukcia mala byť podľa poslanca Krajčího akousi výkladnou skriňou transparentného verejného obstarávania. „Ale ako tento prípad poukazuje, žiaľ, zlodeji si nájdu svoje cestičky a aj tie najsofistikova­nejšie spôsoby boja s korupciou dokážu obísť,“ povedal.

O obstarávaní dvoch CT prístrojov v roku 2011 pre ŽSK informoval v pondelok na tlačovej besede nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Súťaž vyhrala firma INTES Poprad, s ktorou podpísal predseda ŽSK Juraj Blanár dve zmluvy.

Podľa prvej z nich kúpil ŽSK 21. decembra 2011 obe CT za spolu 790 tis. eur aj s daňou z pridanej hodnoty (DPH). O dva mesiace neskôr však Juraj Blanár podpísal s firmou INTES na základe tej istej súťaže aj zmluvu o pozáručnom servise. Sedem rokov fungovania CT prístrojov tak malo podľa Beblavého vyjsť na 2,272 milióna eur.

Nezaradený poslanec upozornil, že konkurenti ponúkli výrazne lacnejší balík. „Siemens chcel za predaj prístrojov spolu 1,447 milióna eur, ale servis ponúkal za jeden cent ročne. Firma SaT Slovakia chcela 1,603 mil. eura, ale servis tiež ponúkala za jeden cent. Podľa podmienok súťaže obe firmy tento pozáručný servis museli zmluvne garantovať minimálne na päť rokov,“ vysvetlil Beblavý.

Oproti najvýhodnejšej ponuke prišli podľa neho daňovníci o 825 tis. eur. „Skutočná cena tak bola o 57 % vyššia ako najvýhodnejšia ponuka. Je to rovnako ako pri piešťanskom CT, kde bol prístroj najprv kúpený za milión eur, ale v neskoršej súťaži už to malo byť 1,6 milióna eur,“ zhrnul. Predseda ŽSK Juraj Blanár odmietol, že by pre spomínané nemocnice kúpila župa CT prístroje o 825-tisíc eur drahšie, ako mohla.