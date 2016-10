Extrémistu Magáta súdia za nedovolené ozbrojovanie

Magátovi za nedovolené ozbrojovanie hrozia tri až osem rokov väzenia. S nelegálne držanou zbraňou ho polícia zadržala na prelome rokov. Vinu popiera. Tvrdí, že zbraň si nezaobstaral úmyselne, ale len náhodou ju našiel v ruinách starej opustenej pivnice pri prechádzke na kysuckých lazoch blízko českej hranice. Neskôr z nej vystrelil, aby zistil, či to je atrapa, alebo ozajstná zbraň, tvrdil. Bol to takzvaný opakovací revolver aj s nábojmi. O tom, čo s ňou ďalej, sa chcel podľa jeho slov ako „robotník neznalý práva“ najskôr poradiť s odborníkom.

Čadčianska polícia zbraň našla po ozbrojenom incidente so štvorčlennou rodinou v Turzovke, keď malo padnúť aj niekoľko výstrelov. Magát aj so zbraňou sa ocitol v skupine mužov, ktorá mala s rodinou susedské spory. Obžalovaný bol okrem Magáta aj Michal Hrtús, ktorý mal tiež inú nelegálnu zbraň a mal z nej aj vystreliť do domu rodiny.

„Díval som sa na televízor, keď manželka prišla za mnou, že niekto strieľa po dome,“ opísal František, ktorý žije v dome. Celý spor označil za zastrašovanie. „Michal Hrtús si najal pána Magáta na to, aby si vyrovnal účty. Pán Hrtús to asi sám nezvládol, lebo som mu nepredal pozemok,“ tvrdil poškodený. Verzie svedkov sa však odlišujú a nie je jasné, či aj Magát pri incidente použil zbraň.

Hrtús už rozsudok za nedovolené ozbrojovanie a vyhrážanie pozná, po dohode o vine a treste dostal dvojročný podmienečný trest. Keďže Magát vinu popiera, dohodu o vine a treste odmietol. V stredu vypovedal pred sudcom, rovnako aj svedok a poškodená rodina, čítali sa znalecké posudky z balistiky. „Doposiaľ vykonané dôkazy podľa názoru prokuratúry potvrdzujú dôvodnosť podania obžaloby,“ uviedol hovorca žilinskej prokuratúry Milan Cisarik. Proces bude pokračovať 1. decembra.

Magáta už niekoľkokrát preverovala či vypočúvala polícia za jeho radikálne výroky a extrémistické aktivity. Odsúdený zatiaľ nebol. Riešili ho len v rámci priestupkov, napríklad proti občianskemu spolunažívaniu. Zakladateľ krajne pravicovej akčnej skupiny Vzdor Kysuce je známy z protestov proti imigrantom či z bratislavského protestu proti Bruselu, kde radikáli roztrhali vlajku Európskej únie, ktorú im hodil práve Magát.

Vlani v lete ho zatkla česká polícia priamo pri prejave proti imigrantom na demonštrácii v Prahe. Následne ho obvinili z podnecovania nenávisti voči skupine osôb. Prípad už mali českí policajti posunúť slovenským kolegom.

31-ročný muž na blogu či sociálnych sieťach zverejnil komentáre, kde propaguje a glorifikuje Adolfa Hitlera, popiera holokaust, spochybňuje jeho obete. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie. Okrem toho je na čadčianskom súde aj ďalšia obžaloba, súvisí s nacistickými symbolmi, ktoré našla polícia u Magáta v byte.

„Na Okresnom súde Čadca bola ešte v roku 2013 podaná obžaloba pre zločin šírenia extrémistických materiálov. V tejto veci bude vytýčený ďalší termín hlavného pojednávania na 25. októbra 2016,“ informoval hovorca žilinskej prokuratúry Milan Cisarik.

Marián Magát tento rok neúspešne kandidoval v parlamentných voľbách na kandidátke Kotlebovej strany.