Pampúch z Bánoviec sa stratil

Hlavným pôsobiskom nandu bolo pole na svahu za areálom základnej školy. Už aj predtým sa stalo, že ho pár dní nikto nevidel, potom sa však zrazu zjavil a s hlavou vysoko vztýčenou na dlhom krku skúmal okolie ako periskopom, či niekde nevidí nejakú potravu.

Miestnym obyvateľom prirástol k srdcu, berú ho ako súčasť Bánoviec. Pomenovali ho Pampúch, čo je odvodené z názvu nandu pampový. Ľudia, čo majú záhradky v blízkosti poľa, ho aj prikrmovali. Teraz sa obávajú, či je ešte nažive.

„Dúfam, že ešte žije, bola by ho škoda,“ vraví Rastislav Fodor, náčelník Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou.

„Čo s ním bude v zime, neviem. Ak sa opäť objaví, budem mu nosiť zrno a kŕmiť ho, aby prežil. Nech je tu, aspoň je na čo sa pozerať,“ mieni záhradkár Jaromír Makyš, ktorý mu počas leta vždy k plotu nachystal vodu, aby sa mohol napiť.

Mestskí policajti majú teraz za úlohu častejšie hliadkovať v miestach, kde sa zvykol prechádzať. Teda na poli za školou a popri záhradkách, kam Pampúch rád chodieval, keďže záhradkári ho prikrmovali. Tí spravidla hneď volali na mestskú políciu, keď ho zbadali. Keď o jeho pohybe informovali posledný raz, vraveli, že mal poranené krídlo. V posledných týždňoch ho však nevideli ani policajti, ani záhradkári.

„Posledný raz ho videli 30. augusta na poli v blízkostí záhradiek, potuloval sa po okolí a vyhrabával zvyšky potravy. Zrejme bude už dosť vyhladovaný, lebo nemá čo jesť. Ťažko povedať, či ešte žije, ale ak sa niekde vyskytne, určite ho bude ľahšie odchytiť, lebo už bude vysilený,“ predpokladá náčelník mestskej polície.

Ešte v auguste radnica plánovala, že nandu pampového odchytí do začiatku školského roka. Nebol agresívny, neútočil na ľudí, ale pretože sa potuloval v blízkosti školy, odchyt radnica považovala za potrebný pre bezpečnosť detí. Na poli sa však začali žatevné práce, hukot strojov zrejme vtáka vyľakal a tak zmenil teritórium. Pre nandu pampového je to prirodzená vlastnosť, že rozširuje svoje pôsobisko.

„Od konca augusta nebol zaznamenaný jeho pohyb. Nenašli sme žiadne známky, že by bol usmrtený alebo uhynul. Na niektoré miesta sme nasypali zrno, aby sa mohol nakŕmiť, lebo v tomto období si ťažko nájde dostatok potravy. Ak sa znova objaví, v súčinnosti so štátnymi orgánmi zabezpečíme jeho odchyt,“ povedal Miroslav Schlesinger, hovorca mesta Bánovce nad Bebravou.

Po odchytení by ho previezli do Zoologickej záhrady v Bojniciach, kde tento druh chovajú. Pampúcha sa pokúšali chytiť už v júni, ale neúspešne. Šípka s uspávacou látkou ho síce zasiahla, už si aj ľahol a pomaly zaspával, ale vtedy sa k nemu priblížili netrpezliví zvedavci.

To ho zrejme vyľakalo. Nandu vyskočil a dal sa na útek. Potom už nezaspal, ani keď dostal ďalšiu dávku. Ak ešte teraz žije, má akú-takú nádej, že sa mu podarí prekonať slovenskú zimu.

„Chladné európske podnebie dokáže nandu pampový znášať dobre. Ak by neprišla tuhá zima s dlhodobo nízkymi teplotami, tak by našu zimu mohol prežiť. Musel by si však nájsť vhodný úkryt a zdroj potravy,“ dodala Simona Kubičková z bojnickej zoo. Prirodzenou potravou nandu pampového sú zelené časti rastlín, semená, plody, ale aj drobné živočíchy.

Exotický vták sa pri Bánovciach nad Bebravou objavil koncom mája. Doteraz sa nepodarilo nájsť chovateľa, ktorému ušiel. Podľa hovorcu mesta je najpravdepodob­nejšie, že ho niekto držal načierno a zrejme takto chová aj ďalšie zvieratá. Nechce sa prihlásiť, pretože sa obáva následkov.

Nandu pampový žije v Južnej Amerike, patrí do skupiny tzv. bežcov a dokáže bežať rýchlosťou až 60 kilometrov za hodinu. Ľudia ho niekedy považujú za afrického pštrosa, ale nandu má menšie telo, veľkosťou je skôr ako austrálsky emu.