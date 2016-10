Merače rýchlosti ukážu aj čísla áut

Cesta do Novej Dubnice od Trenčína je dlhá, rovná a väčšina vodičov tu zvykne dupnúť na plyn. Je verejným tajomstvom, že na Trenčianskej ulici povolenú päťdesiatku málokto dodrží. Už tu namerali aj 120 kilometrov za hodinu. Zlepšený merač pomohol zvýšiť bezpečnosť.

„Oslovila nás firma ZTS Elektronika, že majú v pláne niečo také vyskúšať, a my sme to využili, aby sme zvýšili bezpečnosť obyvateľov mesta. Zatiaľ sa to osvedčilo, má to veľký psychologický efekt, keď ľudia vidia na tabuli svoje číslo, sú viac opatrní pri jazde. Má to výborné rozlíšenie, kamera zaznamená aj vodiča, a to dokonca aj v noci,“ vraví Pavol Pažítka, zástupca primátora Novej Dubnice.

Kamera nad tabuľou zachytí prichádzajúce vozidlo a zosníma jeho evidenčné číslo. Zariadenie dokáže vyhodnotiť, či auto spomaľuje, alebo ide ďalej nepovolenou rýchlosťou. Ak spomalí, na tabuli sa ukáže nápis Ďakujeme. Ak nie, objaví sa tam okrem kilometrovej rýchlosti aj číslo auta. Údaje sa zhromažďujú v databáze, do ktorej má v tomto pilotnom projekte prístup mestská polícia. Zatiaľ však z nich nevyvodzuje žiadne sankcie pre vodičov.

„V súčasnosti je to len akási výstraha. Robíme štatistické prehľady, ktoré posielame dopravnému inšpektorátu spolu so žiadosťou, aby posielali svojich policajtov na tie ulice, kde máme zaznamenané najčastejšie prekračovanie rýchlosti. Informačné tabule sú na Trenčianskej ulici, SNP a Jilemnického,“ povedal Pavol Šimák, náčelník Mestskej polície v Novej Dubnici.

Podľa Jozefa Žiačeka, produktového manažéra pre merače rýchlosti v spoločnosti ZTS Elektronika, vývoj tohto zariadenia trval asi dva roky. Nie je to celkom nová myšlienka, podobné prístroje využívajú krajiny západnej Európy. Keď sa merač niekde namontuje, efekt je veľmi silný, vodiči okamžite spomaľujú.

„Spočiatku rýchlosť klesne až o 50 percent, no postupne sa zvyšuje. Ale všeobecne platí, že to zníži rýchlosť o 30 až 40 percent,“ priblížil Žiaček.

Dopravný konzultant Maroš Palesch pripomína, že aj staršie snímače, ktorými sú vybavené mnohé obce, sú dobré. Len sa už „okukali“ a mnohí šoféri ich nerešpektujú. Prístroj, ktorý zobrazuje aj evidenčné číslo vozidla, je akousi nástenkou hanby, a vodič si asi rozmyslí, či na nej bude svietiť, alebo nie.

„Myslím si, že takéto zariadenie môže mať podstatne hlbší psychologický efekt na vodiča, že spomalí a dá si aj v budúcnosti v tomto úseku pozor. Určite by sa to malo rozšíriť aj do ďalších miest, len je to otázka peňazí, na čo obce majú a na čo nemajú,“ dodal Palesch.

Elektronický informačný merač rýchlosti, aký je dnes namontovaný na začiatku Novej Dubnice, stojí podľa Jozefa Žiačeka asi 4-tisíc eur bez DPH. Zariadenia s ešte dokonalejším vybavením vyjdú aj na 5 500 eur bez DPH. Nie sú to zanedbateľné sumy, ale spoločnosť ZTS Elektronika predpokladá, že napriek tomu sa rozšíria po celom Slovensku.

Prešli riadnym technickým schválením a výsledky meraní je možné použiť na sankcie proti priestupcom. V takom prípade by boli vybavené špeciálnymi softvérmi pre políciu, ktorá by mohla nielen pokutovať vodičov, ale napríklad aj sledovať pohyb ukradnutých áut.