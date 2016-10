Martvoň: Smer by mal voči Tomášovi postupovať rovnako ako proti mne

Martvoň je zvedavý, ako sa k tomu postaví vedenie strany Smer a aké vyvodia pri Erikovi dôsledky. „Som zvedavý na ich zásadovosť a rovnosť postupu. Pri mojej osobe na moje zostrelenie z kandidátky Smeru do volieb do NR SR 2016 na základe pokynu jedného oligarchu stačilo údajne iba krivé obvinenie, bez možnosti sa mi dať vyjadriť, že som mal údajne poslať fotku kolegovho auta do médií,“ uviedol Martvoň.

Martvoň od volieb kritizuje verejne vedenie Smeru, a to najmä na sociálnej sieti. V septembri kritizoval prípravu ideových téz na programovú konferenciu.

„Je to celé zvláštne. Už to, že programové tézy vyhotovil pre Smer nestraník Ľuboš Blaha a pre členov Smeru by boli záväzné, zatiaľ čo pre neho nie, keďže nie je členom Smeru. A potom z médií sa zase všetci dozvieme o zrušení konferencie, lebo nestihli jej prípravu, tak je to jasný dôkaz toho, v akej kondícii sú ideológovia našej strany,“ uviedol Martvoň s tým, že ideológov strany treba omladiť, aby ich nemusel robiť nestraník.

V auguste zase napísal, že vplyv oligarchov v strane Smer-SD presahuje mieru únosnosti. Podľa neho jeho kolegovia prehliadajú oligarchov v Smere a ich vplyv na politiku strany. Podľa Martvoňa buď v Smere dostanú väčší priestor mladí politici a ľudia, ktorí chcú robiť politiku pre bežných ľudí a pomáhať im, alebo zostanú v popredí starší politici, ktorí prihliadajú iba na svoje záujmy a záujmy oligarchov.

„Pokiaľ sa toto primárne v Smere nevyrieši, tak konflikt o liberálnom a konzervatívnom krídle v Smere je zbytočný a nemá význam pre mladých politikov zostávať naďalej v Smere,“ odkázal Martvoň na sociálnej sieti.