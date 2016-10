Beblavý: Ministerstvo zdravotníctva by malo zrušiť súťaž na CT

Ministerstvo obstaráva CT prístroje cez takzvanú rámcovú zmluvu. „Je to štandardný nástroj, ktorý by som aj ja odporúčal, ale neštandardne uplatnený. Je totiž tak nastavený, že z Divokého západu neurobí skutočnú súťaž, ale manažovaný kartel. Škandály nebudú, úspory však budú len obmedzené,“ povedal poslanec.

Ako pokračoval, rámcová zmluva v tomto prípade štandardne znamená dve kolá. V prvom kole obstarávateľ vysúťaží určitý počet dodávateľov, ktorí majú uzavretú všeobecnú zmluvu na niekoľko rokov, v druhom kole nemocnice potom prostredníctvom tejto zmluvy nakupujú konkrétne tovary čiastkovými zmluvami na základe dosúťaženia.

Prístroje rozdelené do piatich kategórii

Ministerstvo rozdelilo CT prístroje do piatich kategórií, pre každú sa bude súťažiť zvlášť. „Prebieha teda v podstate päť paralelných súťaží. V každej kategórii dostanú zmluvu v prvom kole len dvaja s najlepšou ponukou. Pri konkrétnej objednávke nemocnice potom len títo dvaja budú súťažiť cenou o to, kto naozaj dodá konkrétny CT prístroj. Ministerstvo tvrdí, že v snahe dostať sa do tejto dvojky dodávatelia stlačia ceny už v prvom kole a potom pri dosúťažení to ešte stlačia nižšie,“ dodal Beblavý.

Podľa opozičného poslanca by sa mal znížiť počet kategórií z päť na tri, pretože rozdiely medzi nimi sú veľmi malé. „Zároveň to súťaž strašne segmentuje a vytvára to priestor na kartelizáciu a nedostatočnú súťaž,“ vysvetlil poslanec s tým, že 90 % súťaží na Slovensku by sa do troch kategórií zmestilo.

Beblavý tiež odporúča vybrať jeden typ záruky a ten súťažiť. „Povedať si, či chceme životný cyklus 8-ročný alebo 5-ročný. Podľa mňa na Slovensku nemáme na to, aby sme každých päť rokov vymieňali CT-čka, ani sa to reálne nedeje, máme skôr problém s prestarnutím,“ konštatoval. V tej chvíli by podľa nezaradeného poslanca odpadla motivácia uchádzačov špekulovať, lebo cena by bola iba v jednej kategórii.

Zvýšenie počtu uchádzačov

Najdôležitejším opatrením podľa Beblavého je zvýšiť maximálny počet uchádzačov, s ktorými sa uzatvorí zmluva, aspoň na štyroch. „To by stále predstavovalo motiváciu súťažiť aj v prvom kole a zároveň vytváralo predpoklady na skutočnú súťaž v tom kole, ktoré naozaj určuje cenu CT – a to je kolo druhé,“ vysvetlil.

Rezort zdravotníctva začal v auguste súťaž na centrálny nákup CT prístrojov pre zdravotnícke zariadenia. Podľa ministerstva ide o dôležitý krok k efektívnemu a transparentnému nakladaniu s prostriedkami verejného zdravotného poistenia, čo je aj jedna z priorít programového vyhlásenia vlády.

Drucker verí v zvýšenie transparentnosti

Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera vďaka centrálnemu obstarávaniu sa významne zvýši miera transparentnosti, pričom minister verí, že aj dôvera ľudí v slovenské zdravotníctvo.

„V praxi to bude fungovať tak, že nemocnica si zadefinuje, aký CT prístroj potrebuje, s akými technickými parametrami, ale už ho nebude môcť obstarať samostatne ako doteraz. Nákup bude povinná realizovať za podmienok, ktoré budú vysúťažené v rámci centrálneho obstarávania CT prístrojov,“ vysvetlil Drucker.

Predpokladaná hodnota rámcového kontraktu na centrálny nákup CT prístrojov je do výšky 40,6 mil. eur, pričom ide o horný limit, ktorý nemusí byť podľa ministerstva vyčerpaný v plnej výške. Pri obstarávaní budú jednotlivé položky samostatne rozčlenené tak, aby boli kedykoľvek zreteľne porovnateľné.

„To znamená zvlášť samotné CT prístroje, samostatne záručný servis a takisto zvlášť jednotlivé doplnkové komponenty po jednotlivých položkách,“ dodala pred časom hovorkyňa MZ Stanislava Luptáková.

Navyše každý konkrétny CT prístroj sa vždy zakúpi až po zrealizovaní elektronickej aukcie medzi dvoma víťaznými uchádzačmi a jeho opodstatnenosť a vhodnosť pre každú konkrétnu nemocnicu bude vopred posudzovať rezort zdravotníctva.

Ministerstvo chce predísť tomu, že si záujemca vzhľadom na svoje reálne potreby nadefinuje parametrovo predimenzovaný alebo naopak poddimenzovaný CT prístroj. Ukončenie súťaže očakáva rezort zdravotníctva v 4. kvartáli tohto roka.