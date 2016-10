OĽaNO a Peter Pollák odmietajú tvrdenie o nezákonnom vyplatení kapely

Na protest, ktorý sa konal 18. júla, mal pôvodne prísť český spevák František Nedvěd. Keďže svoju účasť na poslednú chvíľu odvolal, hnutie oslovilo Petra Polláka, aby zabezpečil kapelu s rómskou muzikou. Kapela Gipsy Daniel prišla, pred koncertom riadne podpísala zmluvu a koncert odohrala tak, ako bolo dohodnuté.

Na druhý deň, 19. júla Pollák ako živnostník vystavil hnutiu faktúru a 20. júla mu bola preplatená. Žiadne platenie mimo zákona teda neprebehlo. Ľudskoprávni aktivisti Polláka však obviňujú, že kapelu vyplatili načierno a bez zmluvy, a že doklady si môže ktokoľvek vyrobiť aj sám.Kepelu Gipsy Daniels Peter Pollák vyplatil na druhý deň po koncerte, aby dokázali vykryť svoje náklady na cestu späť do Vranova nad Topľou. Išli spolu do obchodného centra, kde im z bankomatu vybral peniaze a v hotovosti ich vyplatil. Z transakcie má potrebný výpis.

Kapela sa k prípadu vyjadrila v krátkom videu, ktoré nakrútila. Hovorí v ňom, že ako kapela boli zatiahnutí do politických bojov, s ktorými nemajú nič spoločné. Chceli len ľuďom spraviť radosť. Na záver podotkli, že si splnia všetky záväzky voči štátu a v marci riadne odvedú daň.

Podľa Polláka je úbohé, že „tzv. ľudskoprávni aktivisti zneužili tú najzraniteľnejšiu kapelu“, ktorá pred Bonaparte hrala. Nemali totiž ani manažéra, tiež podotkol, že nerozumie, prečo zneužili práve Rómov. „Ak chcú bojovať, tak čestne, nie klamstvom.“

Podľa anonymného oznámenia mal Igor Matovič vyplatiť na ruku rómsku kapelu bez dokladu, aby sa tak vyhol plateniu daní. Okresná prokuratúra Bratislava I už prijala trestné oznámenie. Matovič obvinenia poprel a tvrdí, že všetko vie zdokladovať.

Na internete sa však objavil telefonický rozhovor s Danielom Tatarom, vedúcim kapely Gipsy Daniel, ktorý však naznačuje niečo iné. „Hej, tak sme hrali tam akciu v Bratislave pre Matoviča," hovorí a dodáva: „Ja nemusím robiť faktúru ani nič, ani žiadnu zmluvu, mne to je jedno. My to ani nezdaňujeme."