OZ KOVO podáva na odbory Volkswagenu trestné oznámenie

Odbory Volkswagenu sú aktuálne rozhodnutím Rady OZ KOVO v likvidácii. Podľa OZ KOVO už bývalí členovia výboru základnej organizácie OZ KOVO vo Volkswagene aj naďalej vykonávajú právomoci výboru, čo je podľa nich v rozpore so zákonom. „Vzhľadom na to, že zablokovali vstup do sídla základnej organizácie, čo je v rozpore s našimi stanovami a dokonca v rozpore so zákonom a odmietli nám vydať všetku dokumentáciu základnej organizácie, ktorá patrí OZ KOVO, podávame trestné oznámenie,“ spresnila podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.

Predseda OZ KOVO Emil Machyna odmieta medializované tvrdenia Smolinského, podľa ktorého mal ako šéf OZ KOVO ambíciu ovplyvňovať pomery v odboroch automobilky a získať jej majetok. „Toto nie je mocenský boj, ako to pán Smolinský rád interpretuje. Je to principiálna otázka demokracie v našej organizácii,“ skonštatoval Machyna a zároveň dodal, že majetok odborov automobilky bude naďalej slúžiť potrebám ich členov.

Rada OZ KOVO na mimoriadnom zasadnutí 11. októbra v Žiline rozhodla o likvidácii odborov Volkswagenu. Dôvodom bolo porušenie stanov zo strany odborov vo Volkswagene, keď zo svojich radov vylúčili Kolomana Kraslana. Podľa Smolinského prostredníctvom Kraslana však chcel Machyna ovplyvňovať pomery v odboroch, v máji Kraslan kandidoval na predsedu odborov Volkswagenu, ale neúspešne. Smolinský zároveň uviedol, že na prácu Kraslana v odboroch sa sťažovali zamestnanci automobilky, a preto ho vedenie vylúčilo.

Podľa Machynu vylúčenie Kraslana bolo v rozpore so stanovami OZ KOVO, a preto vedenie od Smolinského viackrát požadovalo, aby rozhodnutie zmenil. Smolinský však uznesenie predsedníctva a aj Rady OZ KOVO odmietol akceptovať, preto sa OZ KOVO rozhodol pristúpiť ku konsolidácii pomerov v odboroch Volkswagenu.

Smolinský vo štvrtok potvrdil, že 18. septembra založil novú odborovú organizáciu a od OZ KOVO sa plánuje odčleniť. Dve odborové organizácie v rámci automobilky existovať môžu, Smolinský však dodal, že vedenie spoločnosti Volkswagen bude musieť komunikovať, napríklad pri vyjednávaní o kolektívnej zmluve, s organizáciou, ktorá má viac členov. Zároveň nešpecifikoval, kedy by mala ich nová organizácia začať činnosť, keďže na to, aby fungovala, musia členovia vystúpiť zo súčasných odborov automobilky a prihlásiť sa do novovzniknutej odborovej organizácie. Podľa Smolinského majú nové odbory veľkú podporu medzi zamestnancami.

„Každé štiepenie odborov je oslabovanie odborov na jednej aj druhej strane. Budeme robiť všetko preto, aby sme ľudí, ktorí sa rozhodnú zostať u nás, vedeli čo najlepšie zastupovať,“ uzavrel Machyna. Odborári z Volkswagenu a OZ KOVO sa majú v pondelok 17. októbra stretnúť s vedením spoločnosti Volkswagenu a rokovať o ďalších krokoch.