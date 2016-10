Rybníček v nedeľu oznámi vznik novej strany

Ako povedal Rybníček, na tlačovej besede zatiaľ nepredstaví žiadne tváre, ktoré ho podporujú. „Chcem najskôr predstaviť program a ciele strany. Neskôr predstavím aj osobnosti, ktoré budú pôsobiť v expertných tímoch. Pôjde predovšetkým o ľudí z tretieho sektora,“ povedal Rybníček s tým, že zatiaľ s ním nespolupracuje na vzniku strany nikto, kto už členom nejakej strany bol. Strana bude podľa Rybníčka stredopravá. Presadzovať chce najmä viac kompetencií pre regióny.Primátor Trenčína už v marci avizoval, že plánuje založiť vlastnú politickú stranu. Ako povedal v rozhovore pre vydanie týždenníka .týždeň, pokúsi sa „vytvoriť komunitu ľudí, ktorá sa zhodne na tom, že chce urobiť na Slovensku zásadnú zmenu a bude mať odvahu to pomenovať“.

Táto strana však potrebuje 15, 20 až 30 percent hlasov od voličov, inak to podľa neho nemá zmysel. Rybníček chce totiž Slovákom ponúknuť zásadnú zmenu a reformu, napríklad územnosprávneho členenia, štátnej správy a ministerstiev, ktoré potrebujú značnú redukciu byrokracie, ako aj vytvorenie nového ministra pre rómsku problematiku, ktorej sa treba viac venovať. Za dôležitú tiež považuje zmenu volebného systému a vytvorenie dvojkomorového parlamentu a navrhuje aj určitú decentralizáciu štátu, ktorý by si mal vo svojej kompetencii ponechať len zahraničnú politiku, obranu, bezpečnosť, časť financií, sociálne veci a možno zdravotníctvo.

„Pripravujem sa na to, že v prípade predčasných volieb si vypýtam od ľudí mandát na vládnutie,“ vyhlásil s tým, že jeho nová strana bude konzervatívna, pričom by mala zjednotiť občianskych a kresťanských konzervatívcov. Vzorom pre Rybníčka je pritom nemecká CDU-CSU. Ak nepríde na Slovensku k zásadnej zmene, budú mať podľa neho navrch extrémisti. Situáciu po parlamentných voľbách označil Rybníček za patovú, pričom za východisko považoval vytvorenie úradníckej vlády počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Nasledovať by mali predčasné parlamentné voľby.