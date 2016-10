Rokovania o európskom prokurátorovi idú do finále

Zavedenie úradu európskeho prokurátora by znamenalo podľa Lucie Žitňanskej dôležitý politický krok, pretože pôjde o novú európsku inštitúciu zameranú na ochranu finančných záujmov EÚ v oblasti trestného práva.

Ako informoval Michal Múcska z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, počas slovenského predsedníctva sa významne posunuli rokovania o zriadení spoločného európskeho prokurátora (EPPO), ako aj otázka boja proti podvodom s DPH. „Od začiatku SK PRES sme deklarovali, že EPPO je jednou z našich priorít a počas SK PRES vynaložíme maximálnu snahu ukončiť rokovania o návrhu nariadenia na úrovni Rady. Po náročných rokovaniach sme práve počas slovenského predsedníctva mohli Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci predložiť prvýkrát úplnú normatívnu časť nariadenia o zriadení EPPO,“ píše sa v tlačovej správe.

Podľa Múcsku sa tak dostávame bližšie k splneniu cieľa Európskej komisie, ktorým je prostredníctvom navrhovaného nariadenia posilniť boj proti trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ zriadením Európskej prokuratúry, ktorá bude mať právomoc v tejto oblasti. Posun počas nášho predsedníctva nastal aj v podpore myšlienky stíhať podvody s DPH na európskej úrovni práve úradom európskeho prokurátora.

Návrh na zriadenie spoločného európskeho prokurátora je téma, o ktorej sa rokuje už niekoľko rokov. Medzi členskými štátmi existovala zhoda, že je potrebný efektívny nástroj v boji proti trestným činom, ktoré sa dotýkajú finančných záujmov EÚ. Líšili sa však v predstavách riešenia tejto témy. Kľúčovým slovom v týchto diskusiách bola od začiatku efektívnosť – teda aby nebola budovaná len inštitúcia pre inštitúciu, ale skutočne efektívny úrad v boji proti podvodom s európskymi peniazmi, ktorý prinesie pridanú hodnotu pri stíhaní takýchto trestných činov. V tomto duchu pokračovali aj rokovania počas SK PRES.

Už na júlovom neformálnom zasadnutí ministrov spravodlivosti v Bratislave šéfka rezortu justície Žitňanská informovala partnerov, že naším cieľom je dostať na rokovací stôl kompletnú verziu návrhu nariadenia o EPPO. Spolu s týmto návrhom ministrom na Rade predstavili aj analýzu nákladov a prínosov EPPO. „Tá poukázala na jasné benefity zriadenia tohto úradu pre Európsku úniu a jej občanov z hľadiska zlepšenia ochrany finančných záujmov EÚ, pričom zahrnutie vyšetrovania veľkých cezhraničných podvodov s DPH je kľúčovou pridanou hodnotou budúceho úradu,“ dodáva sa v tlačovej správe.

„Zavedenie úradu európskeho prokurátora by znamenalo dôležitý politický krok vpred, pretože pôjde o novú európsku inštitúciu zameranú na ochranu finančných záujmov Európskej únie v oblasti trestného práva,“ povedala ministerka Žitňanská. Úrad európskeho prokurátora má ambíciu stať sa efektívnym riešením na stíhanie a vyšetrovanie závažnej finančnej kriminality, ktoré v rámci Európy nepozná hranice. Aj preto bolo snahou počas rokovaní presadzovať myšlienku, aby EPPO vyšetroval aj veľké karuselové podvody na dani z pridanej hodnoty, čo jednotlivé štáty len so svojimi silami nedokážu efektívne robiť.

V tejto otázke boli dôležité aj rokovania s ministrami financií, ktorí sa na začiatku prikláňali k tomu, že otázka DPH je skôr daňovou ako trestnoprávnou. Vzájomnými rokovaniami však došlo k posunu. Argument bol zrejmý – ak do kompetencie EPPO budú skutočne spadať veľké cezhraničné podvody na DPH, pocítia to v konečnom dôsledku národné štátne rozpočty, pretože tieto peniaze sa vrátia do štátnych kás. Ministri financií majú v súčasnosti tendenciu súhlasiť s takýmto smerovaním ďalších rokovaní.