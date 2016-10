Príde oteplenie, počasie však bude premenlivé

Nepríjemný silný vietor, ktorý včera ráno fúkal najmä na juhozápadnom Slovensku, by mal postupne slabnúť. Oteplenie bude citeľné viac v stredných horských polohách ako v nížinách. „Je to spôsobené tým, že zemský povrch dosť vychladol a pôsobí ochladzujúcim efektom na vzduch, ktorý sem prúdi. Preto vo výške sa oteplenie prejaví rýchlejšie ako pri zemskom povrchu,“ vysvetlil Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Vyššie teploty vzduchu by sa mali udržať i na budúci týždeň. Počasie však nebude mať stabilný charakter. Na začiatku októbra k nám od severu prenikol studený vzduch. Teraz ho od juhu zase vystriedal veľmi teplý vzduch. „Takéto teplejšie prúdenie by tu malo zotrvať, ale bude to komplikované tým, že v oblasti Stredozemného mora sa teraz dosť zaktivizovali tlakové níže. Ako budú na svojich dráhach postupovať, tak pravdepodobne zasiahnu dažďami aj Slovensko v priebehu budúceho týždňa,“ dodal klimatológ.

Sneh, ktorý napadol začiatkom mesiaca, sa ešte udržal vo vysokohorských polohách, napríklad na Chopku bolo včera 16 centimetrov, na Lomnickom štíte 35 centimetrov, miestami je ho v záveroch dolín nafúkaného aj viac. Sneh s otepľovaním výrazne ubúda, v okolí Štrbského Plesa včera boli už len zvyšky snehu do 5 centimetrov, kým pred týždňom ho bolo o 15 centimetrov vi­ac.

Oteplenie môže vylákať ľudí na túry. Október je totiž posledným mesiacom, keď sú pred zimnou uzáverou prístupné všetky trasy vo vysokohorskom prostredí. Včera bolo v Tatrách inverzné počasie. Nižšie bola hmla a oblačno, vyššie už svietilo slnko. Turistické chodníky, na ktorých je sneh, sú šmykľavé, cez deň sa totiž topí a v noci zase primŕza. Snehová pokrývka sa nachádza vo výškach od 1¤500 metrov nad morom a čím vyššie, tým je snehu viac. Kto chce prísť do hôr, musí počítať s tým, že v horskom prostredí sú už zimné podmienky. Nevyhnutné je teplé oblečenie, mačky alebo aspoň protišmykové návleky na topánky. „Treba si obuť poriadnu zimnú vibramovú obuv a paličky do rúk,“ odporučili z operačného strediska Horskej záchrannej služby. Túry na hrebeňoch vo vysokohorskom prostredí neodporúčajú. Na prisnežených skalách sa šmýka. Vo Vysokých a v Západných Tatrách je na strmých, trávnatých svahoch malé lavínové nebezpečenstvo.